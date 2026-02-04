الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على خان يونس



أفادت القناة 12 العبرية بأن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ قبل قليل غارة على خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكان مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة قد صرح في وقت سابق بأن طيران الاحتلال نفذ قصفا على خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس.

كما شن طيران الاحتلال غارة إسرائيلية ثانية على خيمة نازحين بمواصي خان يونس.

فيما ذكرت مستشفى الهلال الميداني أن 5 مصابين سقطوا في قصف على خيام تؤوي نازحين بمواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

فيما صرح الدفاع المدني بغزة بأن طواقمه هرعت بعد استهداف خيمة قرب مسجد البشير غرب كلية الرباط بمحافظة خان يونس.