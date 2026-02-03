قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستشار خامنئي: أي مفاوضات ستكون محصورة بالنووي.. ونحذر من استهداف المرشد
أسعار الذهب الآن.. عيار 21 مفاجأة
رواتب النجوم في ليفربول.. صلاح يتصدر وإيزاك بين الأعلى رغم الإصابات
فرنسا تسحب كميات إضافية من حليب الأطفال بسبب «سم بكتيري»
الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا
ملفات منزل جيفري إبستين.. مراسلات سرية تكشف تفاصيل غامضة ..وشائعات تطال شخصيات عربية
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
مصدر إيراني يكشف موقع تمركز حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»
أخبار العالم

الأمم المتحدة تدين مقـ.تل مدنيين في غارات إسرائيلية على غزة نهاية الأسبوع الماضى

الأمم المتحدة تدين مقتل مدنيين في غارات إسرائيلية على غزة نهاية الأسبوع الماضى
الأمم المتحدة تدين مقتل مدنيين في غارات إسرائيلية على غزة نهاية الأسبوع الماضى
أ ش أ

أدانت الأمم المتحدة مقتل مدنيين في غارات جوية نفذها الطيران الإسرائيلي نهاية الأسبوع على قطاع غزة، تزامنا مع استمرار جهود وقف إطلاق النار.

وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اليوم الثلاثاء، عن قلقه بشأن مقتل مدنيين في الغارات الجوية الإسرائيلية، معبرا في الوقت نفسه عن ترحيبه بفتح معبر رفح الحدودي، الذي يضمن وصول المساعدات القادمة من مصر إلى الفلسطينيين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المسئول الأممي: "يجب السماح للمدنيين بالمغادرة والعودة بشكل طوعي وآمن، وفقا لمقتضيات القانون الدولي"، مطالبا بضرورة إيصال المواد الإغاثية الإنسانية الأساسية إلى غزة "بكميات كافية وقيود أقل" عبر معبر رفح وكافة نقاط العبور الأخرى، مشيرا في الوقت ذاته إلى عبور بعض المرضى ومرافقيهم اليوم من غزة إلى مصر مباشرة.

