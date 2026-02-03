الأمم المتحدة تدين مقـ.تل مدنيين في غارات إسرائيلية على غزة نهاية الأسبوع الماضى

أدانت الأمم المتحدة مقتل مدنيين في غارات جوية نفذها الطيران الإسرائيلي نهاية الأسبوع على قطاع غزة، تزامنا مع استمرار جهود وقف إطلاق النار.

وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اليوم الثلاثاء، عن قلقه بشأن مقتل مدنيين في الغارات الجوية الإسرائيلية، معبرا في الوقت نفسه عن ترحيبه بفتح معبر رفح الحدودي، الذي يضمن وصول المساعدات القادمة من مصر إلى الفلسطينيين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المسئول الأممي: "يجب السماح للمدنيين بالمغادرة والعودة بشكل طوعي وآمن، وفقا لمقتضيات القانون الدولي"، مطالبا بضرورة إيصال المواد الإغاثية الإنسانية الأساسية إلى غزة "بكميات كافية وقيود أقل" عبر معبر رفح وكافة نقاط العبور الأخرى، مشيرا في الوقت ذاته إلى عبور بعض المرضى ومرافقيهم اليوم من غزة إلى مصر مباشرة.