قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رواتب النجوم في ليفربول.. صلاح يتصدر وإيزاك بين الأعلى رغم الإصابات

ليفربول
ليفربول
أمينة الدسوقي

صفقات قياسية وطموحات لم تكتمل
رغم الصفقات اللافتة التي أبرمها ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية، لم ينجح الفريق في ترجمة طموحاته إلى نتائج مستقرة على أرض الملعب. 

استغل “الريدز” موقعه كبطل سابق للدوري الإنجليزي الممتاز ليحطم الرقم القياسي للنادي مرتين عبر التعاقد مع فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك، وسط توقعات واسعة بمواصلة الهيمنة المحلية.

لكن انطلاقة الموسم لم تكن على مستوى الآمال، إذ تراجع أداء الفريق تدريجيا ليجد نفسه في صراع على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بدلا من المنافسة على اللقب.

إيزاك وإيكيتيكي تفاوت كبير في الرواتب والأداء

واجه المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك صعوبة في تقديم المستوى المنتظر منه بعد انتقاله مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يتعرض لإصابة قوية أوقفت مسيرته مؤقتا.

في المقابل، أثبت الفرنسي هوغو إيكيتيكي حضوره بسرعة، وسجل في أول ظهور له بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله بقيمة 69 مليون جنيه إسترليني، ليُعد إضافة هجومية مؤثرة للفريق.

ورغم تألقه المبكر، يتقاضى إيكيتيكي راتبا أقل بكثير من إيزاك، ما يعكس تفاوتا واضحا بين القيمة المالية والأداء داخل الملعب.

هيكل الرواتب في ليفربول الأرقام الأبرز

وفقًا لموقع Spotrac المتخصص في رواتب اللاعبين، يتقاضى إيزاك 280 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ليحتل المركز الثالث في قائمة أعلى اللاعبين أجرا في ليفربول، بفارق كبير عن إيكيتيكي الذي يحصل على 200 ألف جنيه أسبوعيا.

ويتقاسم هذا الرقم كل من كودي جاكبو وفلوريان فيرتز، المنضم مقابل 116 مليون جنيه إسترليني، ليحتل الثلاثي المركز الرابع مناصفة في سلم الرواتب.

صلاح وفان دايك في القمة

يواصل النجم المصري محمد صلاح تصدر قائمة أعلى لاعبي ليفربول أجرا براتب أسبوعي يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني، بعد تجديد عقده في أبريل 2025. 

ويأتي قائد الفريق فيرجيل فان دايك في المركز الثاني براتب أسبوعي يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني عقب تمديد عقده لعامين إضافيين.

ويُعد صلاح أحد أساطير النادي الحديثة، حيث يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين منذ انضمامه من روما عام 2017.

نجوم خارج دائرة الأعلى أجرًا

على الرغم من مكانته الأساسية في الفريق، يحتل الظهير الأيسر أندي روبرتسون المركز السابع في سلم الرواتب براتب أسبوعي قدره 160 ألف جنيه إسترليني أما المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي فيأتي في المركز الثامن عشر براتب أسبوعي يبلغ 70 ألف جنيه إسترليني، ما يعكس التفاوت الكبير بين نجوم الصف الأول وبقية عناصر الفريق.

تكشف قائمة الرواتب في ليفربول عن فجوة واضحة بين القيمة المالية والأداء الفني لبعض اللاعبين، في وقت يسعى فيه الفريق لإعادة التوازن بين الاستثمارات الضخمة والنتائج على أرض الملعب، مع استمرار صلاح وفان دايك في قيادة هرم الأجور داخل “أنفيلد”.

ليفربول رواتب النجوم في ليفربول المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك الدوري الإنجليزي الممتاز النجم المصري محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

كهربا

اتحبست عشان مستحقاتي.. كهربا يكشف تفاصيل صادمة عن أزمته في الكويت

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

داليا البحيري

بعد جدل عملية التجميل.. داليا البحيري تتألق بجلسة تصوير شبابية مبهرة

مشهد مؤلم بعد لقاء اب لابنته بعد 11 عاما

يا أسماء أنا أبوكي وبيضربوني.. مشهد مؤلم من محاولة أب لقاء ابنته

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

بالصور

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

خريطة ألوان شتاء 2026.. 5 اختيارات تريندي لإطلالة مميزة كل يوم

لون
لون
لون

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

بشرى
بشرى
بشرى

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد