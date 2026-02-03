رواتب النجوم في ليفربول.. صلاح يتصدر وإيزاك بين الأعلى رغم الإصابات

صفقات قياسية وطموحات لم تكتمل

رغم الصفقات اللافتة التي أبرمها ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية، لم ينجح الفريق في ترجمة طموحاته إلى نتائج مستقرة على أرض الملعب.

استغل “الريدز” موقعه كبطل سابق للدوري الإنجليزي الممتاز ليحطم الرقم القياسي للنادي مرتين عبر التعاقد مع فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك، وسط توقعات واسعة بمواصلة الهيمنة المحلية.

لكن انطلاقة الموسم لم تكن على مستوى الآمال، إذ تراجع أداء الفريق تدريجيا ليجد نفسه في صراع على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بدلا من المنافسة على اللقب.

إيزاك وإيكيتيكي تفاوت كبير في الرواتب والأداء

واجه المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك صعوبة في تقديم المستوى المنتظر منه بعد انتقاله مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يتعرض لإصابة قوية أوقفت مسيرته مؤقتا.

في المقابل، أثبت الفرنسي هوغو إيكيتيكي حضوره بسرعة، وسجل في أول ظهور له بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله بقيمة 69 مليون جنيه إسترليني، ليُعد إضافة هجومية مؤثرة للفريق.

ورغم تألقه المبكر، يتقاضى إيكيتيكي راتبا أقل بكثير من إيزاك، ما يعكس تفاوتا واضحا بين القيمة المالية والأداء داخل الملعب.

هيكل الرواتب في ليفربول الأرقام الأبرز

وفقًا لموقع Spotrac المتخصص في رواتب اللاعبين، يتقاضى إيزاك 280 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ليحتل المركز الثالث في قائمة أعلى اللاعبين أجرا في ليفربول، بفارق كبير عن إيكيتيكي الذي يحصل على 200 ألف جنيه أسبوعيا.

ويتقاسم هذا الرقم كل من كودي جاكبو وفلوريان فيرتز، المنضم مقابل 116 مليون جنيه إسترليني، ليحتل الثلاثي المركز الرابع مناصفة في سلم الرواتب.

صلاح وفان دايك في القمة

يواصل النجم المصري محمد صلاح تصدر قائمة أعلى لاعبي ليفربول أجرا براتب أسبوعي يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني، بعد تجديد عقده في أبريل 2025.

ويأتي قائد الفريق فيرجيل فان دايك في المركز الثاني براتب أسبوعي يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني عقب تمديد عقده لعامين إضافيين.

ويُعد صلاح أحد أساطير النادي الحديثة، حيث يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين منذ انضمامه من روما عام 2017.

نجوم خارج دائرة الأعلى أجرًا

على الرغم من مكانته الأساسية في الفريق، يحتل الظهير الأيسر أندي روبرتسون المركز السابع في سلم الرواتب براتب أسبوعي قدره 160 ألف جنيه إسترليني أما المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي فيأتي في المركز الثامن عشر براتب أسبوعي يبلغ 70 ألف جنيه إسترليني، ما يعكس التفاوت الكبير بين نجوم الصف الأول وبقية عناصر الفريق.

تكشف قائمة الرواتب في ليفربول عن فجوة واضحة بين القيمة المالية والأداء الفني لبعض اللاعبين، في وقت يسعى فيه الفريق لإعادة التوازن بين الاستثمارات الضخمة والنتائج على أرض الملعب، مع استمرار صلاح وفان دايك في قيادة هرم الأجور داخل “أنفيلد”.