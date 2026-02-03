توافق مصري - سعودي على ضرورة احتواء التوتر ومنع التصعيد في الشرق الأوسط

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ونظيره السعودي فيصل بن فرحان على خصوصية وعمق العلاقات الأخوية بين القاهرة والرياض والحرص على تعزيز أطر الشراكة القائمة والبناء على الزخم الذي تشهده هذه العلاقات.

وشدد الوزيران خلال لقائهما أمس في الرياض على أهمية احتواء التوتر ومنع اتساع دائرة التصعيد في المنطقة.

وقال الوزيران إن طبيعة التحديات في المنطقة تتطلب تضافر الجهود العربية ومواصلة التشاور والتنسيق كركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي في مواجهة الأزمات الإقليمية.

ونوه الوزيران بأهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية.

وأشار الوزيران الى أهمية استمرار التنسيق المشترك والدفع نحو سرعة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تمهيدا لوقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ذات ملكية سودانية خالصة.

وأكد عبد العاطي ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وأهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية وتهيئة الظروف المواتية لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران بما يفضي إلى التوصل لاتفاق شامل ومتوازن.