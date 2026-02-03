قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
توك شو

توافق مصري - سعودي على ضرورة احتواء التوتر ومنع التصعيد في الشرق الأوسط

وزير الخارجية ونظيره السعودي
وزير الخارجية ونظيره السعودي
إسراء صبري

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ونظيره السعودي فيصل بن فرحان على خصوصية وعمق العلاقات الأخوية بين القاهرة والرياض والحرص على تعزيز أطر الشراكة القائمة والبناء على الزخم الذي تشهده هذه العلاقات.

وشدد الوزيران خلال لقائهما أمس في الرياض على أهمية احتواء التوتر ومنع اتساع دائرة التصعيد في المنطقة.

وقال الوزيران إن طبيعة التحديات في المنطقة تتطلب تضافر الجهود العربية ومواصلة التشاور والتنسيق كركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي في مواجهة الأزمات الإقليمية.

ونوه الوزيران بأهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية.

وأشار الوزيران الى أهمية استمرار التنسيق المشترك والدفع نحو سرعة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تمهيدا لوقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ذات ملكية سودانية خالصة.

وأكد عبد العاطي ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وأهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية وتهيئة الظروف المواتية لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران بما يفضي إلى التوصل لاتفاق شامل ومتوازن.

