مسلسلات رمضان 2026.. إيمي سمير غانم تبدأ تسجيل "هبد في هبد"

بدأت الفنانة إيمي سمير غانم تسجيل مسلسلها الإذاعي الجديد" هبد في هبد" تمهيدًا لعرضه خلال شهر رمضان الكريم.

مسلسل هبد في هبد، من تأليف يوسف حسن سوسف، ويشارك في بطولته مصطفي غريب.

كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن كيفية تعاملها مع والديها “سمير غانم ودلال عبد العزيز” فى فترة انتشار وباء كورونا والذى كان سببا فى رحيلهما.

وقالت إيمى سمير غانم، "ماشتغلتش وقت كورونا عشان خايفة عليهم يتعبوا، هم اشتغلوا وتوفوا، كنت بقفل الباب بالمفتاح وقت كورونا عشان بابا وماما ميخرجوش، وكان عندي وسواس وخوف من كورونا، وسبحان الله جالهم هما الاثنين كورونا.. أنا مرة ماما جالها إعلان خبيت الباروكة بتاعتها علشان متروحش لأني كنت خايفة عليها جدا".