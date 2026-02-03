قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الدعم الطبي والإنساني للعائدين عبر معبر رفح
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
رياضة

لامين يامال يجدد العهد مع برشلونة: حلمي البقاء عمري كله في كامب نو

لامين يامال
لامين يامال
إسلام مقلد

جدد لامين يامال، نجم برشلونة الصاعد، ارتباطه العاطفي بجماهير النادي، معلنًا رغبته الصريحة في قضاء مسيرته الاحترافية كاملة داخل أسوار كامب نو، مؤكدًا أنه يعيش حلمه الأكبر باللعب في أفضل مدينة وأفضل نادٍ في العالم، وقال بوضوح: أرغب في البقاء بنادي برشلونة طوال حياتي.

تكريم تاريخي في موندو ديبورتيفو

جاءت تصريحات يامال خلال احتفالية صحيفة موندو ديبورتيفو بمرور 120 عامًا على تأسيسها، حيث حصد جائزة خاصة تقديرًا لما حققه من أرقام قياسية تاريخية، كأصغر لاعب يفرض نفسه ويكسر الثوابت في تاريخ النادي الكتالوني، في مشهد يعكس حجم الرهان عليه كمستقبل للبلوجرانا.

تحذير قبل مواجهة الكأس

ولم تغب الروح التنافسية عن حديث يامال، حيث شدد على أهمية مواجهة ألباسيتي في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، معتبرًا اللقاء بوابة العبور إلى نصف النهائي، ومحذرًا من خطورة المنافس الذي أطاح بريال مدريد في الدور السابق، مؤكدًا أن مباريات الكأس لا تعترف بالأسماء.

صدارة الليجا ودوافع التتويج

ويدخل برشلونة المواجهة متصدرًا الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن ريال مدريد، في ظل رغبة قوية لدى كتيبة هانز فليك لمواصلة المنافسة على جميع البطولات، وسط تركيز كامل لتجنب مفاجآت الكأس التي لا ترحم الكبار.

لامين يامال برشلونة كامب نو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

