لامين يامال يجدد العهد مع برشلونة: حلمي البقاء عمري كله في كامب نو

جدد لامين يامال، نجم برشلونة الصاعد، ارتباطه العاطفي بجماهير النادي، معلنًا رغبته الصريحة في قضاء مسيرته الاحترافية كاملة داخل أسوار كامب نو، مؤكدًا أنه يعيش حلمه الأكبر باللعب في أفضل مدينة وأفضل نادٍ في العالم، وقال بوضوح: أرغب في البقاء بنادي برشلونة طوال حياتي.

تكريم تاريخي في موندو ديبورتيفو

جاءت تصريحات يامال خلال احتفالية صحيفة موندو ديبورتيفو بمرور 120 عامًا على تأسيسها، حيث حصد جائزة خاصة تقديرًا لما حققه من أرقام قياسية تاريخية، كأصغر لاعب يفرض نفسه ويكسر الثوابت في تاريخ النادي الكتالوني، في مشهد يعكس حجم الرهان عليه كمستقبل للبلوجرانا.

تحذير قبل مواجهة الكأس

ولم تغب الروح التنافسية عن حديث يامال، حيث شدد على أهمية مواجهة ألباسيتي في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، معتبرًا اللقاء بوابة العبور إلى نصف النهائي، ومحذرًا من خطورة المنافس الذي أطاح بريال مدريد في الدور السابق، مؤكدًا أن مباريات الكأس لا تعترف بالأسماء.

صدارة الليجا ودوافع التتويج

ويدخل برشلونة المواجهة متصدرًا الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن ريال مدريد، في ظل رغبة قوية لدى كتيبة هانز فليك لمواصلة المنافسة على جميع البطولات، وسط تركيز كامل لتجنب مفاجآت الكأس التي لا ترحم الكبار.