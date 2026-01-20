مهمة صعبة لليفربول بدوري أبطال أوروبا .. وبرشلونة يفتقد يامال

سيكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في مهمة صعبة للغاية حين يحل ضيفا علي مارسيليا الفرنسي مساء غدا بملعب فيلودروم، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يسعى الطرفان لحجز مقعد مباشر في دور الـ16.

ويدخل الريدز مواجهة الغد وهو يعاني محليا بسبب نتائجة في مسابقة الدوري المحلي بينما يحقق إنتصارات جيدة في البطولة الأوروبية .

وانتظم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني في تدريبات ليفربول لكن حتي الآن موقفه غير واضح من المشاركة في تلك المباراة.

في المقابل، يعاني مارسيليا من غيابات دفاعية، لكن خياراته الهجومية تبقى قوية مع طموح أوباميانج وبايشاو لاستعادة مكانيهما في التشكيلة الأساسية.

وفي مباراة أخرى، يخوض برشلونة اختبارا مهما خارج الديار عندما يواجه سلافيا براغ، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين إذا ما أراد الفريق الكتالوني الحفاظ على آماله في إنهاء مرحلة الدوري ضمن المراكز الثمانية الأولى.

ويحتل برشلونة المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين فقط عن المركز الثامن، ويحتاج للفوز قبل ختام مشواره بمواجهة كوبنهاجن، من أجل الاقتراب بقوة من التأهل المباشر لدور الـ16.

ويدخل برشلونة المباراة بعد صدمة محلية بالخسارة أمام ريال سوسيداد، ما قلص الفارق مع ريال مدريد في صدارة الدور الإسباني إلى نقطة واحدة فقط، وسط استمرار معاناة دفاعية واضحة رغم القوة الهجومية الكبيرة.

أما سلافيا براغ، فيعيش موسما أوروبيا صعبا للغاية، حيث لم يحقق أي فوز في ست مباريات، ويحتل المركز الـ33، كما لم يخض أي مباراة رسمية منذ أكثر من شهر، ما يضع علامات استفهام حول جاهزيته.

برشلونة سيفتقد خدمات لامين يامال للإيقاف، إلى جانب غياب جافي وكريستنسن للإصابة، مع شكوك حول جاهزية رافينيا، بينما قد يحصل فيران توريس على فرصة أساسية في الخط الأمامي.

ويستضيف بايرن ميونخ نظيره يونيون سان جيلواز البلجيكي على ملعب أليانز أرينا، في مواجهة تبدو على الورق غير متكافئة، لكنها تحمل الكثير من الطموحات للطرفين.

ويدخل بايرن ميونخ اللقاء وهو يسعى لحسم تأهله إلى دور الـ16، مستفيدا من حالة فنية رائعة يعيشها الفريق تحت قيادة فينسنت كومباني، حيث يعد من أبرز المرشحين للتتويج باللقب القاري هذا الموسم.