مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3- 2026 والقنوات الناقلة
صلاة الضحى.. اعرف وقتها وكيف تؤديها وماذا تقرأ فيها وآخر موعد لها
سماء إيران تشتعل.. موجة ضربات إسرائيلية ضخمة تضرب طهران وأصفهان
مع استمرار التصعيد.. 3 سيناريوهات تحكم مستقبل الحرب الإيرانية - الأمريكية
دبي وشركة طيران الإمارات تعلنان استئناف الرحلات الجوية بعد الهجوم الإيراني
الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات قبل القمة المرتقبة بدوري محترفي اليد
ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل
لبنان.. مقتـ ل 16 شخصًا وإصابة 35 آخرين في غارات للطيران الإسرائيلي
السعودية تدمر صواريخ أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج
طيران الإمارات يعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى إشعار آخر
ضربها بشـ.ومة في نهار رمضان.. ضبط المتهم بالاعتداء على زوجته في طنطا
أجواء مشمسة مع شبورة وأمطار.. حالة الطقس اليوم السبت 7 مارس 2026

منار عبد العظيم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 7 مارس 2026، حيث من المتوقع أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ خلال النهار، وبارد ليلاً على معظم أنحاء الجمهورية.

الظواهر الجوية المتوقعة:

شبورة مائية صباحاً: من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية كثيفة على شمال البلاد، تمتد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

فرص للأمطار: من المتوقع هطول أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق متعددة.

حالة البحرين وحركة الملاحة:

البحر المتوسط: معتدل، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع أمواج يتراوح من مترين إلى 2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

خليج السويس: معتدل إلى مضطرب، بارتفاع أمواج يتراوح بين مترين إلى 3 أمتار، ورياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة: العظمى 22° / الصغرى 12°

الإسكندرية: العظمى 20° / الصغرى 12°

شرم الشيخ: العظمى 24° / الصغرى 17°

أسوان: العظمى 29° / الصغرى 14°

نصائح للأسبوع:

يُنصح بارتداء الملابس الدافئة في الصباح الباكر والليل، خاصة في المناطق التي تشهد شبورة مائية كثيفة.

الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة على الطرق السريعة.

