أجواء مشمسة مع شبورة وأمطار.. حالة الطقس اليوم السبت 7 مارس 2026

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 7 مارس 2026، حيث من المتوقع أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ خلال النهار، وبارد ليلاً على معظم أنحاء الجمهورية.

الظواهر الجوية المتوقعة:

شبورة مائية صباحاً: من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية كثيفة على شمال البلاد، تمتد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

فرص للأمطار: من المتوقع هطول أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق متعددة.

حالة البحرين وحركة الملاحة:

البحر المتوسط: معتدل، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع أمواج يتراوح من مترين إلى 2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

خليج السويس: معتدل إلى مضطرب، بارتفاع أمواج يتراوح بين مترين إلى 3 أمتار، ورياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة: العظمى 22° / الصغرى 12°

الإسكندرية: العظمى 20° / الصغرى 12°

شرم الشيخ: العظمى 24° / الصغرى 17°

أسوان: العظمى 29° / الصغرى 14°

نصائح للأسبوع:

يُنصح بارتداء الملابس الدافئة في الصباح الباكر والليل، خاصة في المناطق التي تشهد شبورة مائية كثيفة.

الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة على الطرق السريعة.