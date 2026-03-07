قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الصحة: توزيع 39 وحدة أسنان على 38مستشفى ومركز طبي بـ17 محافظة

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح وتشغيل عدد من أقسام وعيادات الأسنان في المنشآت الطبية التابعة لها خلال يناير 2026، في إطار جهود الارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتوسيع نطاق الاستفادة منها للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تشغيل قسم الأسنان بمستشفى طوخ المركزي بالقليوبية، وإعادة افتتاح عيادة الأسنان بوحدة سفاجا بالبحر الأحمر بعد تطويرها، إلى جانب توزيع 39 وحدة أسنان كاملة بمشتملاتها على 38 مستشفى ومركز طبي في 17 محافظة، شملت مستشفيات ومراكز في القاهرة، دمياط، القليوبية، كفر الشيخ، قنا، الدقهلية، الغربية، المنوفية، سوهاج، الفيوم، أسيوط، البحيرة، الشرقية، الإسكندرية، شمال سيناء، الجيزة، والمنيا.

تفعيل خدمات الأسنان ضمن مبادرة «حياة كريمة» 

وأضاف أنه تم تفعيل خدمات الأسنان ضمن مبادرة «حياة كريمة» بسوهاج بتركيب كراسي أسنان في «كوم اشقاو» بطما و«البهاليل» بالمراغة، وإحلال وتجديد وصيانة 22 كرسي أسنان بوحدات في 4 محافظات، بالإضافة إلى تجهيز وتطوير 4 معامل تركيبات أسنان في 4 محافظات، لتحسين جودة خدمات التركيبات السنية المقدمة للمرضى.

ومن جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشئون العلاجية، إلى توزيع 642 طبيب امتياز على المستشفيات والوحدات الصحية عبر الجمهورية خلال الشهر، وتنفيذ دورات تدريبية وأيام علمية شملت تخصصات طب الأسنان لتدريب 444 طبيب أسنان بمختلف المحافظات، لافتًا إلى إجراء مرور ميداني على 58 مستشفى في 5 محافظات لمتابعة سير العمل.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار جهودها في تطوير خدمات طب الأسنان، ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات الطبية، مع دعم التدريب المستمر للكوادر، لضمان تقديم خدمات صحية متميزة وآمنة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

أسنان الصحة يناير 2026 أقسام وعيادات المنشآت الطبية مستشفى طوخ أسيوط

