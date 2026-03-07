دوي انفجارات| جرائم العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.. استهداف لكل ما هو مدني

أفادت وسائل إعلام إيرانية بدوي انفجارات في مدينة كرمانشاه غربي إيران ومدينة قزوين شمالا، حيث أعلن الاحتلال تنفيذه عمليات قصف جديدة.

وأكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي لم يكن فقط ضد منشآت عسكرية أو ذات علاقة بأعمال التصدي والمجابهة بل ضد أهداف مدنية بشكل خالص.

وقال المسئول الإيراني إن العدوان الغاشم استهدف 6668 وحدة مدنية في أجزاء مختلفة من البلاد.

وذكر أن من بين هذه الأهداف 5535 وحدة سكنية، و1041 وحدة تجارية، و14 مركزًا طبيًا، و65 مدرسة، و13 مركزًا تابعًا لجمعية الهلال الأحمر.

كما أفاد بتضرر عدد من مركبات الإنقاذ، وقال: "للأسف، أصيب عدد من عمال الإغاثة التابعين لجمعية الهلال الأحمر أثناء قيامهم بمهام الإغاثة".

وأفادت الصحف الإيرانية بحدوث إصابات وأضرار كبيرة جراء جراء استهداف العدوان الأمريكي الإسرائيلي لنقطة طوارئ طبية في منطقة نازي أباد بالعاصمة الإيرانية طهران.