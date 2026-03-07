اقتحام قرية النبي شيت..حزب الله يتصدى لمحاولات الإنزال الإسرائيلية

أعلن حزب الله يوم السبت أنه واجه القوات الإسرائيلية التي تسللت إلى بلدة شرق لبنان ليلاً، في حين أفادت السلطات اللبنانية بمقتل 26 شخصاً على الأقل في غارات إسرائيلية على المنطقة.

وفي بيان لها، قال حزب الله إن مقاتليه "رصدوا تسلل أربع طائرات هليكوبتر تابعة للجيش الإسرائيلي المعادي من الاتجاه السوري".

وقال حزب الله إنه بعد الهبوط والنزول من الطائرات، اشتبكت القوات المتقدمة مع مجموعة من مقاتلي حزب الله عندما وصلت إلى مقبرة في بلدة النبي شيت.

وأضاف البيان: "تصاعدت حدة الاشتباك بعد انكشاف قوة العدو"، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية شنت ضربات مكثفة قبل الانسحاب.

وقال صحفيون بسماعهم أصوات طائرات حربية وإطلاق نار كثيف طوال الليل.

تعرض شرق لبنان، حيث يسيطر حزب الله، لغارات إسرائيلية كثيفة يوم الجمعة، وخاصة منطقة النبي شيت التي تعرضت للقصف 13 مرة على الأقل، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن ما لا يقل عن 26 شخصاً لقوا حتفهم في غارات جوية في المنطقة، وأصيب 35 آخرون بجروح.

شنت إسرائيل العديد من الضربات وأرسلت قوات برية إلى لبنان منذ استئناف القتال ورد حزب الله على الانتهاكات الإسرائيلية بالمئات.

ستكون غارة نبي شيت أعمق توغل للقوات الإسرائيلية داخل لبنان منذ أن ألقت قوات الوحدة الخاصة القبض على عنصر حزب الله عماد أمهز من مدينة البترون الشمالية في نوفمبر 2024.

كما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية في وقت سابق من يوم السبت أن "اشتباكات تدور على سلسلة الجبال الشرقية على طول الحدود اللبنانية السورية ... لصد محاولات الإنزال الإسرائيلية".