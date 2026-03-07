قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

صواريخ إيران تفعل صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس المحتلة

صواريخ إيرانية
صواريخ إيرانية
القسم الخارجي

أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مؤكداً أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها في عدة مناطق من البلاد. 

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة بوسط إسرائيل، من بينها تل أبيب والقدس، بعد رصد الصواريخ القادمة من إيران.

وأضافت الجبهة الداخلية أن الإنذارات شملت أيضاً محيط القدس ومنطقة البحر الميت والسهل الساحلي الجنوبي، في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها عند رصد تهديدات صاروخية.

في السياق ذاته، أفادت تقارير بسماع دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأردنية عمّان وعدد من المدن الأردنية الأخرى، في ظل مرور الصواريخ أو عمليات الاعتراض في الأجواء القريبة من المملكة.

وتأتي هذه التطورات في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل وإيران خلال الأيام الأخيرة، حيث تبادل الطرفان ضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة، ما رفع مستوى التوتر الأمني في المنطقة وأثار مخاوف من اتساع رقعة المواجهة.

ويعتمد الجيش الإسرائيلي في التصدي للهجمات الصاروخية على منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات، تشمل أنظمة مثل القبة الحديدية ومقلاع داود وآرو (حيتس) لاعتراض الصواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.

إيران تل أبيب القدس ترامب جيش الاحتلال

