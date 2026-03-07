قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة
الحرس الوطني الكويتي يسقط مسيرة.. وصفارات تدوي بالبحرين.. وبيان للأردن
جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
محافظات

فريق طبي بمستشفيات سوهاج الجامعية ينقذ حياة طفلة بغلق تمدد شرياني دون جراحة

أشعة الطفلة
أشعة الطفلة
سوهاج _ أنغام الجنايني

استقبلت مستشفيات سوهاج الجامعية طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، تعاني من قيء دموي حاد، عقب خضوعها لعملية استئصال اللوزتين خارج المستشفى، أعقبها تدخل جراحي آخر للسيطرة على النزيف إلا أنه لم ينجح، ما استدعى نقلها إلى المستشفى الجامعي في حالة حرجة.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن سرعة التشخيص ودقة التدخل كانتا عاملين حاسمين في إنقاذ حياة الطفلة، مشيرًا إلى أن جاهزية مستشفيات سوهاج الجامعية والتكامل بين أقسامها المختلفة أسهما في التعامل الفوري مع الحالة وفق أحدث الأساليب العلاجية.

مستشفيات سوهاج الجامعية

وأضاف أن فريق الأشعة التداخلية أجرى الفحوصات والأشعات اللازمة فور وصول الطفلة، والتي كشفت عن وجود تمدد شرياني نازف بأحد الشرايين الرئيسية بالرقبة في جدار الحلق، ما تطلب تدخلاً عاجلاً عالي الدقة.

وأوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن هذا النوع من التدخلات الدقيقة يُعد من الإجراءات عالية الخطورة التي تتطلب تجهيزات متقدمة وخبرة متخصصة.

ولفت إلى أن المستشفيات الجامعية تنفرد على مستوى جنوب الصعيد بوجود جهاز القسطرة ثنائي القطب، والذي يُعد من أحدث الأجهزة الطبية، ويتيح تنفيذ مثل هذه التدخلات بأعلى درجات الأمان والكفاءة.

ومن جانبه، ذكر الدكتور احمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أنه تم تجهيز وحدة القسطرة على الفور، حيث نجح الفريق الطبي في غلق التمدد الشرياني باستخدام حلزونات دقيقة عبر القسطرة التداخلية.

مما أسهم في السيطرة الكاملة على النزيف دون الحاجة إلى جراحة تقليدية، وتقليل احتمالات المضاعفات.

وأكد الدكتور محمد زاكي رئيس قسم الأشعة، بأن الحالة خرجت في وعي كامل مع استقرار تام في العلامات الحيوية، مؤكدًا أن هذا التدخل يمثل نموذجًا للتنسيق السريع بين الفرق الطبية في الحالات الطارئة.

وضم الفريق الطبي من قسم الأشعة التداخلية كلاً من الأساتذة الدكتور ممتاز ثابت، والدكتور وليد العربي، والدكتور أحمد السمان، بمشاركة الأطباء عبدالرحمن فودة، وأحمد ناجح، وعبدالعزيز علي. كما شارك من قسم التخدير الدكتور أحمد عويس، وضم فريق التمريض مس نسمة، ومستر عبدالرحمن.

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

مباريات اليوم

قمة إنجليزية ومواجهة إسبانية قوية.. أبرز مباريات اليوم السبت

ريال مدريد

ريال مدريد يحقق إنجازا تاريخيا بعد الفوز على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

محمد صلاح

رقم مميز جديد.. محمد صلاح بين ملوك الثنائيات في الدوري الإنجليزي

بالصور

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

اجتماع بالمحافظة

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

