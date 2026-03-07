مدير أمن سوهاج يتقدم الصفوف يوميًا في موائد “كلنا واحد” أمام نادي الشرطة

في مشهد يعكس روح التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، تواصل وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة “كلنا واحد” بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال تنظيم موائد إفطار يومية للصائمين، في إطار الدور المجتمعي للوزارة وحرصها على تعزيز جسور التواصل مع المواطنين.

وفي هذا السياق، تشهد محافظة سوهاج تنظيم مائدة إفطار يومية للصائمين أمام نادي الشرطة الشرقي، بإشراف اللواء دكتور حسن عبدالعزيز عبدالله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج.

الذي يحرص على التواجد يوميًا وسط قيادات المديرية والضباط والمواطنين، لمشاركة الصائمين لحظات الإفطار في أجواء يسودها الود والتلاحم.

كلنا واحد

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الداخلية لتعزيز المشاركة المجتمعية، والتأكيد على أن جهاز الشرطة لا يقتصر دوره على حفظ الأمن فقط، بل يمتد ليشمل المشاركة الإنسانية والتواجد إلى جانب المواطنين في مختلف المناسبات.

ويشارك في تنظيم موائد الإفطار عدد من قيادات وضباط مديرية أمن سوهاج، الذين يحرصون على استقبال الصائمين والترحيب بهم، إلى جانب الإشراف على توزيع وجبات الإفطار على المواطنين وعابري السبيل قبل أذان المغرب بوقت كافٍ، في أجواء منظمة تعكس روح التعاون والعمل الجماعي.

وتشهد مائدة الإفطار إقبالًا ملحوظًا يوميًا من المواطنين، خاصة من المسافرين وعابري الطريق، الذين يجدون في هذه المبادرة فرصة لتناول الإفطار في أجواء أسرية دافئة، وسط اهتمام كبير من القائمين على تنظيم المائدة، بما يضمن تقديم الوجبات بشكل لائق ومنظم.

كما تعكس هذه المبادرة صورة إيجابية للتلاحم بين مؤسسات الدولة والمواطنين، حيث يجتمع الجميع على مائدة واحدة في شهر رمضان المبارك، في مشهد يعبر عن معاني الرحمة والمحبة التي يتميز بها هذا الشهر الفضيل.

وأكد عدد من المواطنين الذين شاركوا في موائد الإفطار تقديرهم لهذه المبادرة، مشيرين إلى أنها تمثل نموذجًا حقيقيًا للتكافل الاجتماعي، وتؤكد حرص وزارة الداخلية على التواجد بالقرب من المواطنين ومشاركتهم مختلف المناسبات.

وتأتي مبادرة “كلنا واحد” كأحد أبرز المبادرات المجتمعية التي تطلقها وزارة الداخلية، والتي تستهدف دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، خاصة خلال شهر رمضان، من خلال تقديم المساعدات وتنظيم موائد الإفطار في مختلف المحافظات، بما يعزز قيم التضامن والتراحم بين أفراد المجتمع.