تفاصيل العثور على جثة فتاة داخل محطة سكة حديد سوهاج وكشف هويتها

صدم قطار السكة الحديد فتاة في العقد الثانى من عمرها وعثر عليها جثة هامدة داخل محطة السكة الحديدية بسوهاج دون معرفة هويتها ..

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، في فك لغز واقعة العثور على جثة مجهولة الهوية داخل محطة سكة حديد طهطا، بعد أن لقيت مصرعها إثر اصطدام قطار بها، حيث تمكنت التحريات المكثفة من كشف هويتها بعد ساعات من الغموض الذي أحاط بالواقعة.

احداث الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث اصطدام قطار بأحد الأشخاص داخل محطة سكة حديد طهطا بدائرة القسم، ووجود جثة لشخص مجهول الهوية.

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا إلى موقع البلاغ، يرافقها سيارة إسعاف، حيث تبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية مصرع فتاة في بداية العقد الثالث من العمر؛ إثر تعرضها للدهس من قبل قطار أثناء وجوده داخل نطاق محطة السكة الحديد.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما بدأت الأجهزة الأمنية في إجراء تحريات موسعة لكشف ملابسات الحادث، والتوصل إلى هوية المتوفاة، خاصة في ظل عدم وجود أوراق أو مستندات تدل على شخصيتها وقت العثور عليها.

وكثفت مباحث قسم شرطة طهطا جهودها في فحص البلاغات والتغيب، والاستماع إلى أقوال شهود العيان والعاملين بالمحطة، بالإضافة إلى مراجعة الكاميرات المحيطة بالمكان، في محاولة لكشف هوية الضحية وملابسات الحادث.

وأسفرت جهود البحث والتحري خلال وقت قصير عن تحديد هوية المتوفاة، حيث تبين أنها فتاة تدعى "نورهان ح.ي"، تبلغ من العمر 20 عامًا، بعد مطابقة أوصافها مع بلاغات التغيب والتواصل مع ذويها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.