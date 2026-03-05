محافظ سوهاج يوجه بنقل أحد المواطنين للمستشفى العام وإجراء جراحية له على نفقة الدولة

في استجابة إنسانية عاجلة، وجّه اللواء طارق راشد محافظ سوهاج بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء عملية جراحية لأحد المواطنين، جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمستشفى المراغة المركزي لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

محافظة سوهاج

وقد اطّلع محافظ سوهاج خلال الزيارة على حالة أحد المرضى الذي يعاني من كسر أعلى مشط القدم ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، حيث وجّه على الفور بنقل الحالة إلى مستشفى سوهاج العام، وإجراء العملية الجراحية اللازمة له على نفقة الدولة وبالمجان، مؤكدًا على ضرورة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للحالة، ومتابعتها حتى تمام الشفاء.

وتأتي هذه الاستجابة الفورية، في إطار حرص المحافظة بالتعاون مع الصحة على دعم المنظومة الصحية، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمواطنين، بالتوازي مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية اللازمة له.