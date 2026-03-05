قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الأنبا توما يشارك في إفطار محافظة سوهاج لذوي الهمم

الأنبا توما حبيب
الأنبا توما حبيب
ميرنا رزق

شارك نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، في حفل الإفطار الجماعي لذوي الهمم، الذي نظمته محافظة سوهاج تحت عنوان "سوهاج أسرة واحدة نحو مجتمع دامج للجميع".

حضر الحفل اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، وكمال سليمان، نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد أبو العجب، مسئول شئون ذوي الهمم، بجانب عدد من رجال الدين، والقيادات التنفيذية، والشعبية.

الالتزام بالعمل المشترك 

وأعرب نيافة الأنبا توما عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل، قائلًا: إن مشاركتنا اليوم تعكس التزامنا بالعمل المشترك نحو بناء مجتمع أكثر شمولًا وتكافلًا، حيث إن الأشخاص ذوي الهمم هم جزء لا يتجزأ من نسيج مجتمعنا، ويجب أن نعمل على تمكينهم، وتوفير الفرص التي تساعدهم على العيش بكرامة.

وأكد راعي الإيبارشيّة أهمية التعاون بين الكنيسة، والحكومة المحلية، لدعم هذه الفئة، وتوفير الخدمات التي تساعدهم على الاندماج في المجتمع، وتحقيق أحلامهم.

وخلال الإفطار، أعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة أبنائه من ذوي الهمم في هذه الأجواء الرمضانية، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم جميع الفئات، والعمل على تلبية احتياجاتهم، وتوفير سُبل الحياة الكريمة لهم.

ةأشاد ذوي الهمم بالدعم المستمر الذي تقدمه المحافظة لهم، وحرص المحافظ على مشاركتهم الفعاليات، معربين عن تقديرهم لهذه اللفتة الكريمة، التي تعكس الاهتمام الكبير بهم.

الأنبا توما الكاثوليك الكنيسة

