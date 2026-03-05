تمريض سوهاج تعلن بدء الدراسة بالدراسات العليا وانتظامها بمشاركة 87 باحثا

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بدء الدراسة بمرحلة الدراسات العليا بدرجتي الماجستير والدكتوراه بكلية التمريض، وذلك فى جميع التخصصات بنظام الساعات المعتمدة.

وأكد انتظام العملية التعليمية بشتى البرامج، ما يعكس كفاءة منظومة العمل الأكاديمي والبحثي بالجامعة، موضحا أن الدراسات العليا بكلية التمريض (ماجستير ودكتوراة) تعد ركيزة أساسية لتطوير المهنة.

وتهدف إلى تأهيل ممرضين أخصائيين وقادة ذوي مهارات سريرية وإدارية متقدمة، وتعزيز البحث العلمي لتحسين جودة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى توفير فرص للترقي الوظيفي، وزيادة الرواتب، وتأهيل أعضاء هيئة تدريس جدد.

وقالت الدكتورة نادية صالح، عميد الكلية، إن استكمال الطلاب الدراسة بمرحلتي الماجستير والدكتوراه يساعدهم على تطوير المهارات السريرية المتقدمة، ويمكنهم من التخصص في مجالات دقيقة مثل:“ العناية المركزة، تمريض الأورام، تمريض الأطفال حديثي الولادة، والقبالة”، ما يرفع كفاءة التعامل مع الحالات الحرجة، كما تساعد على تأهيل كوادر قادرة على إدارة أقسام التمريض والمؤسسات الصحية بفعالية، وتحسين السياسات الصحية، وذلك إلى جانب تعزيز البحث العلمي وإعداد باحثين قادرين على إجراء بحوث تطبيقية لحل مشكلات التمريض.

وأشارت إلى أن عدد الدارسين بدرجة الماجستير بلغ 50 باحثا، بالإضافة إلى 24 باحثا بدرجة الدكتوراه، و13 باحثا تمت موافقة رئيس الجامعة على تحويلهم لاستكمال الدراسات العليا بالكلية.