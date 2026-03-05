بعد ظهورها في بحر العرب.. قصة الرقم 72 على الحاملة إبراهام لينكولن

يحمل الرقم “72” الذي يظهر على هيكل حاملة الطائرات الأمريكية USS Abraham Lincoln (CVN-72) دلالة خاصة ضمن نظام التصنيف المعتمد في البحرية الأمريكية.. فما قصة هذا الرقم؟

جدير بالذكر أن القمر الصناعي الأوروبي "سينتينيل-2" قد التقط صورا لحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" تبحر على مسافة تقارب 280 كيلومترا شرق سواحل سلطنة عمان، ونحو 700 كيلومتر جنوب السواحل الإيرانية، ضمن نطاق بحر العرب.

ويبلغ طول "أبراهام لينكولن" 333 مترا ويصل عرضها إلى 77 مترا، وهي تزن أكثر من 104 آلاف طن.

قصة الرقم 72 على حاملة الطائرات

يشير رقم 72 على حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن إلى الرقم التسلسلي للحاملة داخل فئة حاملات الطائرات النووية، ويعد جزءًا من منظومة تنظيمية دقيقة تُستخدم لتمييز السفن الحربية بحسب نوعها وترتيبها في الأسطول.

ويرجع أصل هذا النظام إلى عام 1775 عندما أسس الكونجرس القاري أول نواة للبحرية الأمريكية، والتي كانت تتكون آنذاك من سفينتين فقط.

ومع مرور الوقت وتزايد أعداد السفن الحربية، أصبح من الصعب الاعتماد على أسماء السفن وحدها، خاصة مع تكرار الأسماء في أكثر من قطعة بحرية، لذلك لجأت البحرية في أواخر القرن التاسع عشر إلى اعتماد نظام رقمي مرفق بحروف تشير إلى نوع السفينة أو مهمتها.

في هذا النظام تشير الحروف إلى التصنيف العسكري؛ فبعض الحروف تُستخدم للدلالة على السفن المساعدة أو سفن الورش والصيانة، بينما يحدد الرقم التسلسلي ترتيب السفينة داخل فئتها.

وبالنسبة لحاملة الطائرات أبراهام لنكولن، فإن الرقم 72 يمثل رقمها ضمن سلسلة حاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية، ما يمنحها هوية فنية واضحة داخل الأسطول.

مواصفات حاملة الطائرات إبراهام لينكولن

تعد حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن واحدة من أبرز القطع البحرية في الولايات المتحدة، إذ تنتمي إلى فئة Nimitz-class aircraft carrier، وهي من أشهر فئات حاملات الطائرات النووية في العالم.

وقد دخلت الخدمة العسكرية عام 1989، لتصبح خامس حاملة طائرات ضمن هذه الفئة التي لا تزال العديد من سفنها تعمل حتى اليوم في الأسطول الأمريكي.

وتتميز الحاملة بقدرات ضخمة؛ إذ يبلغ طولها نحو 1000 قدم، بينما يصل عرضها إلى نحو 250 قدمًا، وتبلغ إزاحتها قرابة 97 ألف طن. كما تستطيع الإبحار بسرعة تتجاوز 30 عقدة بحرية، وتستوعب على متنها حوالي 5000 فرد من الطاقم إضافة إلى ما يقرب من 90 طائرة ومروحية قتالية وداعمة للعمليات الجوية.

وخضعت الحاملة في أبريل 2021 لعملية صيانة وتحديث شاملة استمرت ستة أشهر، شملت تطوير أنظمة القتال، وتحسين مرافق الطاقم، إضافة إلى تحديث البنية التكنولوجية لتكون قادرة على استيعاب المقاتلات الحديثة. واستغرقت أعمال الصيانة أكثر من 2.5 مليون ساعة عمل بتكلفة بلغت نحو 160 مليون دولار، ما يعكس أهمية هذه القطعة البحرية في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية.

وعلى الرغم من أن بعض السفن الحربية قد تتغير أسماؤها أو تُعدل أرقامها عند تغيير مهامها أو تطويرها، فإن الرقم 72 سيظل مرتبطًا بحاملة الطائرات أبراهام لنكولن، باعتباره جزءًا من هويتها العسكرية داخل الأسطول الأمريكي.