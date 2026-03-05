قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمواد خام وعشرات المتطوعين.. مؤسسة أبو العينين تشارك في أكبر إفطار جماعي بالمطرية
إنذار عاجل.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء سهل البقاع تحسبا لغارات على حزب الله
أستاذ قانون دولي: سماح فرنسا لأمريكا باستخدام قواعدها لضرب إيران يجعلها طرفًا مباشرًا في الحرب
واشنطن بوست: الهجوم على إيران يكشف تراجع نفوذ روسيا
الجيش الفرنسي : لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
وزير الاستثمار : ربط 5 جهات حكومية لتسريع زيادة رؤوس أموال الشركات
الجمارك تنجح في تحصيل 7.08 مليون جنيه من بيع 23 لوط سيارات وبضائع بالمزاد العلني
في اتصال هاتفي بالملك عبد الله .. شيخ الأزهر يؤكد تضامنه مع الشعب الأردني
إفطار المطرية.. آلاف يجتمعون على أكبر مائدة رمضانية في مصر
الرئيس اللبناني يطالب ماكرون بالتدخل لمنع إسرائيل من قصف بيروت
أكبر إفطار جماعي في مصر.. السفيرة نبيلة مكرم وسط أهالي المطرية
القدس تحت الحصار.. إسرائيل تلغي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وتغلق البلدة القديمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تصريحات نارية.. ترامب يقبل دعم أوكرانيا لمواجهة الطائرات المسيّرة الإيرانية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة رويترز أنه سيقبل المساعدة من أي دولة، وذلك رداً على سؤال حول عرض أوكرانيا للمساعدة في التصدي للطائرات المسيّرة الإيرانية.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع رويترز: "بالتأكيد سأقبل أي مساعدة من أي دولة".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرّح يوم الخميس بأن أوكرانيا تلقت طلباً محدداً من الولايات المتحدة للمساعدة في التعامل مع الطائرات المسيّرة في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، أكدت هيئة الأركان العامة الفرنسية لصحيفة تايمز أوف إسرائيل في بيان لها أن التقارير التي تتحدث عن نشر أصول أمريكية في قواعد فرنسية بالشرق الأوسط "غير صحيحة".

وأوضح الجيش الفرنسي أنه يُسمح الآن لطائرات الدعم الأمريكية، وليس الطائرات المقاتلة، باستخدام قاعدة إيستر الجوية في فرنسا.

وقالت هيئة الأركان العامة: "هذا إجراء روتيني ضمن حلف الناتو"، مضيفةً أن "فرنسا أصرت على عدم مشاركة هذه الأصول بأي شكل من الأشكال في العمليات التي تُجريها الولايات المتحدة في إيران، وإنما فقط في دعم الدفاع عن شركائنا في المنطقة".

وأكد الجيش الفرنسي أن الولايات المتحدة قدمت لفرنسا "ضمانات كاملة" بأن هذا هو الحال.

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

ماكرون

فرنسا تدخل المعركة.. ماكرون يعلن دعم لبنان بمركبات مدرعة

بريتني سبيرز

القبض على بريتني سبيرز في كاليفورنيا

بالصور

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

