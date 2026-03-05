تصريحات نارية.. ترامب يقبل دعم أوكرانيا لمواجهة الطائرات المسيّرة الإيرانية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة رويترز أنه سيقبل المساعدة من أي دولة، وذلك رداً على سؤال حول عرض أوكرانيا للمساعدة في التصدي للطائرات المسيّرة الإيرانية.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع رويترز: "بالتأكيد سأقبل أي مساعدة من أي دولة".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرّح يوم الخميس بأن أوكرانيا تلقت طلباً محدداً من الولايات المتحدة للمساعدة في التعامل مع الطائرات المسيّرة في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، أكدت هيئة الأركان العامة الفرنسية لصحيفة تايمز أوف إسرائيل في بيان لها أن التقارير التي تتحدث عن نشر أصول أمريكية في قواعد فرنسية بالشرق الأوسط "غير صحيحة".

وأوضح الجيش الفرنسي أنه يُسمح الآن لطائرات الدعم الأمريكية، وليس الطائرات المقاتلة، باستخدام قاعدة إيستر الجوية في فرنسا.

وقالت هيئة الأركان العامة: "هذا إجراء روتيني ضمن حلف الناتو"، مضيفةً أن "فرنسا أصرت على عدم مشاركة هذه الأصول بأي شكل من الأشكال في العمليات التي تُجريها الولايات المتحدة في إيران، وإنما فقط في دعم الدفاع عن شركائنا في المنطقة".

وأكد الجيش الفرنسي أن الولايات المتحدة قدمت لفرنسا "ضمانات كاملة" بأن هذا هو الحال.