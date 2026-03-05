بعد تألقه في رأس الأفعى.. محمد حماد على موعد آخر مع النجاح في فرصة أخيرة

يستعد الفنان محمد حماد للمشاركة في مسلسل فرصة أخيرة، بطولة طارق لطفي ومحمود حميدة والذي انطلقت اولي حلقاته اليوم.

ومن المتوقع ان يقدم الفنان محمد حماد اداء لافتا ضمن أحداث العمل، خاصة بعد تألقه في مسلسل" رأس الافعي" الذي انتهى عرضه.

ابكى الفنان الشاب محمد حماد جمهوره وعشاقه بعد وفاة ضمن أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل «راس الأفعى»، وذلك بعد ان جمعه مشهد مؤثر مع خطيبته نور “كارولين عزمي” حيث تلقى اتصالا هاتفيا من صديقة فى العمل ليخبرة بخسارة أمواله فى مشروع تجاري وهو ما دفعه لحالة من الغضب والضيق لما وصل إليه وبرغم تهدأت نور له الا انه لم يتحمل الصدمة لتستقبل فى اليوم الثاني خبر وفاة من الحسرة ودخلت فى حالة من الصدمة والبكاء على رحيل خطيبها.

واستطاع محمد حماد بأداء لافت كشف عن موهبة حقيقية وحضور مميز على الشاشة أن يقدم هذا المشهد بحرفية شديدة وتأثر به الجمهور وهو ما ظهر فى مشهد الوفاة.

وتمكن محمد حماد فى هذا المشهد تجسيد دور أحمد، بحس تمثيلي رفيع، حيث منح الشخصية عمقًا واضحًا، ونجح في التعبير عن مشاعرها وتوتراتها الداخلية بسلاسة وصدق بعيدًا عن المبالغة.