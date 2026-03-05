أستاذ بالأزهر يكشف مظاهر التجليات الإلهية في شهر رمضان.. صور

شهد مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة انعقاد ملتقى الفكر الإسلامي في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والخشوع، وذلك بحضور عدد كبير من رواد المسجد والمشاركين في فعاليات الملتقى، حيث جاء اللقاء هذا الأسبوع تحت عنوان: "التجليات الإلهية في شهر رمضان".

واستُهلت فعاليات الملتقى بتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ رضا محمد رضا أحد نجوم «دولة التلاوة»، حيث صدح بآيات من الذكر الحكيم أضفت على المجلس أجواء روحانية عميقة، ومهدت لانطلاق الندوة الفكرية التي تناولت المعاني الإيمانية العظيمة للشهر الكريم.

وأدار اللقاء وقدم فعالياته الشيخ علي الدين سلامة - مدير عام شئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، مرحبًا بالحضور، ومؤكدًا أن ملتقى الفكر الإسلامي يأتي ضمن جهود وزارة الأوقاف الهادفة إلى نشر الوعي الديني الرشيد وتعميق الفهم الصحيح لقيم الإسلام، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك الذي تتجلى فيه معاني الطاعة والعبادة.

وخلال كلمته في الملتقى، تناول الدكتور محمد مهنا - الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف مظاهر التجليات الإلهية في شهر رمضان، موضحًا أن هذا الشهر المبارك يمثل موسمًا عظيمًا للنفحات الربانية والرحمات الإلهية، حيث يقترب العبد من ربه عبر الصيام والقيام وتلاوة القرآن الكريم والصدقات وسائر القربات.

وأشار إلى أن من أعظم معاني رمضان إحياء القلوب وتزكية النفوس، وترسيخ قيم الرحمة والتكافل بين الناس، مؤكدًا أن اغتنام هذه الأيام المباركة يكون بالإقبال الصادق على الله تعالى، والإكثار من الطاعات، والعمل على تطهير القلب وتهذيب النفس.

وشهد الملتقى تفاعلًا لافتًا من الحضور الذين أشادوا بموضوع الندوة وما تضمنه من معانٍ تربوية وروحية تعين الصائمين على تعظيم الاستفادة من أيام وليالي شهر رمضان، مؤكدين أهمية هذه المجالس العلمية في تعزيز الوعي الديني وبث روح الإيمان في المجتمع