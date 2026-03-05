قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
امتحانات الدبلومات الفنية 2026 | 10 قرارات رسمية حاسمة بشأنها
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
بعد هزيمة الزمالك.. بيراميدز يبحث عن استعادة الانتصارات أمام الحرس
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم
حدث في 15 رمضان.. مولد الحسن سبط الرسول ووفاة عبيد الله بن عمر بن الخطاب
خطوات تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع
نجم الزمالك السابق يطالب بتأجيل مباراة إنبي أمام الأبيض في الدوري
البنتاجون يكشف أسماء 6 جنود أمريكيين قتلوا في غارة إيرانية بالكويت
تسرب نفطي محتمل.. انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل الكويت
نفحات شهر رمضان 2026.. 3 عبادات تعادل أجر قيام الليل والثواب عليها مضاعف
وفقا لآخر تحديثات.. سعر الدولار في البنك الأهلي الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ترامب: أمريكا في موقع قوة حاسم ومحونا القدرات النووية الإيرانية.. أحمد موسى: الأمريكان يتباهون بتدمير سفينة إيرانية بطوربيد| أخبار التوك شو

هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ترامب: محونا القدرات النووية الإيرانية.. وأمريكا في موقع قوة حاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران أصبحت "دولة خرجت عن السيطرة"، مشددًا على أن الضربات الأمريكية الأخيرة أعادت رسم موازين القوى، ووضعت الولايات المتحدة في موقف قوي للغاية في مواجهتها مع طهران.

لأول مرة من الحرب العالمية الثانية.. أحمد موسى: الأمريكان يتباهون بتدمير سفينة إيرانية بطوربيد
أكد الإعلامي احمد موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت تدمير البحرية الإيرانية وكل القطع البحرية الإيرانية .


أستاذ هندسة طاقة: مصر لديها بدائل عدة يمكن تقديمها للدول العربية لتسهيل تصدير النفط
أكد الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، أنه تم دعم خط سوميد بخط آخر لزيادة ضخ النفط وتصديره.

أمير مرتضى: أؤيد حسام غالي لرئاسة الأهلي.. وأتمنى رؤية رمضان صبحي بقميص الزمالك
كشف أمير مرتضى منصور عن موقفه من مستقبل الإدارة في النادي الأهلي، مؤكدًا دعمه لتولي حسام غالي رئاسة القلعة الحمراء عقب انتهاء فترة محمود الخطيب، معتبرًا أنه يمتلك الشخصية والخبرة التي تؤهله لهذه المسؤولية.


معندناش إرهاب والجريمة منخفضة.. أحمد موسى: أمريكا تعلم أن مصر آمنة 100%
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  أمريكا تعلم أن مصر آمنة بنسبة تصل لـ 100%.


أبو الغيط يحذر من تداعيات خطيرة للهجمات الإيرانية على دول عربية
نقلت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل تصريحات لـ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، أعرب خلالها عن إدانته الشديدة للهجمات الإيرانية التي طالت عددًا من الدول العربية، محذرًا من خطورة التصعيد الراهن على أمن واستقرار المنطقة.


الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ موجة جديدة من الهجمات ضمن عملية “الوعد الصادق 4”
أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل، بأن وسائل إعلام إيرانية كشفت عن إطلاق الحرس الثوري الإيراني موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة استهدفت مواقع داخل إسرائيل، وذلك في إطار ما وصفته طهران بـ”الموجة الثامنة عشرة” من عمليات “الوعد الصادق 4”.


البيت الأبيض: ترامب ماضٍ في إنهاء التهديد الإيراني.. وهيمنة كاملة على الأجواء قريبًا
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس دونالد ترامب يواصل جهوده لإزالة ما وصفته بـ"التهديد الإيراني"، مشددة على أن الإدارة الأمريكية تتبنى استراتيجية حاسمة للتعامل مع طهران، وذلك وفقا لما ذكرته قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.


مايا دياب: خضعت لعملية تجميد بويضات وعايزة أجيب أطفال تاني
كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب أنها خضعت بالفعل لعملية تجميد البويضات، مؤكدة رغبتها في إنجاب أطفال آخرين خلال الفترة المقبلة، موضحة أن قرارها لا يرتبط بظروف حالية بقدر ما هو خطوة احترازية للمستقبل.


«رجلي مش قادر» .. إصابة عصام صاصا في رامز ليفل الوحش
وقع عصام صاصا مغني المهرجانات ، ضحية حلقة اليوم من برنامج الفنان رامز جلال “رامز ليفل الوحش”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”.

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

كم باقى على عيد الفطر 2026؟.. الحسابات الفلكية تحدد وتعلن موعد الصلاة

المترو ينظم احتفالية بالعرائس والأراجوز للأطفال داخل محطة جامعة القاهرة.. فيديو

وزير الكهرباء: خبرات كوادر مراكز التحكم عامل رئيسي لتأمين واستقرار الكهرباء

علا الشافعي: مراحل إعداد مسلسل «صحاب الأرض» شهدت مناقشات موسعة حول ضرورة تقديم عمل رمضاني يتناول القضية الفلسطينية

اقتصادية ولذيذة.. طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج 2012 في مصر

جيلي تتحدى بـ Galaxy Cruiser‏ ‏لاند روفر ديفندر.. من تتفوق؟

لعزومات رمضان.. فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

