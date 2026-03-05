ترامب: أمريكا في موقع قوة حاسم ومحونا القدرات النووية الإيرانية.. أحمد موسى: الأمريكان يتباهون بتدمير سفينة إيرانية بطوربيد| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ترامب: محونا القدرات النووية الإيرانية.. وأمريكا في موقع قوة حاسم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران أصبحت "دولة خرجت عن السيطرة"، مشددًا على أن الضربات الأمريكية الأخيرة أعادت رسم موازين القوى، ووضعت الولايات المتحدة في موقف قوي للغاية في مواجهتها مع طهران.

لأول مرة من الحرب العالمية الثانية.. أحمد موسى: الأمريكان يتباهون بتدمير سفينة إيرانية بطوربيد

أكد الإعلامي احمد موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت تدمير البحرية الإيرانية وكل القطع البحرية الإيرانية .



أستاذ هندسة طاقة: مصر لديها بدائل عدة يمكن تقديمها للدول العربية لتسهيل تصدير النفط

أكد الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، أنه تم دعم خط سوميد بخط آخر لزيادة ضخ النفط وتصديره.

أمير مرتضى: أؤيد حسام غالي لرئاسة الأهلي.. وأتمنى رؤية رمضان صبحي بقميص الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور عن موقفه من مستقبل الإدارة في النادي الأهلي، مؤكدًا دعمه لتولي حسام غالي رئاسة القلعة الحمراء عقب انتهاء فترة محمود الخطيب، معتبرًا أنه يمتلك الشخصية والخبرة التي تؤهله لهذه المسؤولية.



معندناش إرهاب والجريمة منخفضة.. أحمد موسى: أمريكا تعلم أن مصر آمنة 100%

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أمريكا تعلم أن مصر آمنة بنسبة تصل لـ 100%.



أبو الغيط يحذر من تداعيات خطيرة للهجمات الإيرانية على دول عربية

نقلت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل تصريحات لـ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، أعرب خلالها عن إدانته الشديدة للهجمات الإيرانية التي طالت عددًا من الدول العربية، محذرًا من خطورة التصعيد الراهن على أمن واستقرار المنطقة.



الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ موجة جديدة من الهجمات ضمن عملية “الوعد الصادق 4”

أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل، بأن وسائل إعلام إيرانية كشفت عن إطلاق الحرس الثوري الإيراني موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة استهدفت مواقع داخل إسرائيل، وذلك في إطار ما وصفته طهران بـ”الموجة الثامنة عشرة” من عمليات “الوعد الصادق 4”.



البيت الأبيض: ترامب ماضٍ في إنهاء التهديد الإيراني.. وهيمنة كاملة على الأجواء قريبًا

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس دونالد ترامب يواصل جهوده لإزالة ما وصفته بـ"التهديد الإيراني"، مشددة على أن الإدارة الأمريكية تتبنى استراتيجية حاسمة للتعامل مع طهران، وذلك وفقا لما ذكرته قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.



مايا دياب: خضعت لعملية تجميد بويضات وعايزة أجيب أطفال تاني

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب أنها خضعت بالفعل لعملية تجميد البويضات، مؤكدة رغبتها في إنجاب أطفال آخرين خلال الفترة المقبلة، موضحة أن قرارها لا يرتبط بظروف حالية بقدر ما هو خطوة احترازية للمستقبل.



«رجلي مش قادر» .. إصابة عصام صاصا في رامز ليفل الوحش

وقع عصام صاصا مغني المهرجانات ، ضحية حلقة اليوم من برنامج الفنان رامز جلال “رامز ليفل الوحش”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”.