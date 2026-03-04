أبو الغيط يحذر من تداعيات خطيرة للهجمات الإيرانية على دول عربية

نقلت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل تصريحات لـ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، أعرب خلالها عن إدانته الشديدة للهجمات الإيرانية التي طالت عددًا من الدول العربية، محذرًا من خطورة التصعيد الراهن على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد أبو الغيط أن ما تشهده الساحة الإقليمية يمثل تطورًا بالغ الخطورة، مشددًا على أن الاعتداءات المنسوبة إلى الجانب الإيراني تُعد مرفوضة ومدانة بشكل كامل. وأوضح أن هذه التحركات لا تمثل فقط خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإنما تمثل أيضًا انتهاكًا صريحًا لمبادئ حسن الجوار التي ينبغي أن تحكم العلاقات بين دول الإقليم.

وأضاف الأمين العام أن استمرار مثل هذه الهجمات من شأنه أن يفاقم حالة التوتر، ويؤسس لمرحلة غير مسبوقة من الاحتقان والعداوة بين إيران ومحيطها العربي، بما يهدد بإحداث شرخ عميق في العلاقات الإقليمية قد تمتد آثاره إلى المستقبل القريب والبعيد.

وشدد أبو الغيط على ضرورة تغليب لغة الحوار والالتزام بالقواعد الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول، محذرًا من أن المضي في مسار التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى التهدئة والحلول السياسية لتجنب اتساع رقعة الصراع.