ترامب: محونا القدرات النووية الإيرانية.. وأمريكا في موقع قوة حاسم
لأول مرة من الحرب العالمية الثانية.. أحمد موسى: الأمريكان يتباهون بتدمير سفينة إيرانية بطوربيد
الحرس الثوري: دمرنا 7 رادارت متطورة معادية.. وأعين أمريكا وإسرائيل في المنطقة باتت عمياء
السفارة الأمريكية لمواطنيها: يمكنكم مغاردة الشرق الأوسط عبر المجال الجوي المصري
سفينة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا لا علاقة لها بمصر
محافظ الدقهلية يشهد افتتاح الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم بالصالة المغطاة باستاد المنصورة
البيت الأبيض: لا نخطط لعملية برية في إيران حاليا
هدف ميسي في مرمى الأهلي يحصد جائزة الأفضل بالجولة 20
الزمالك يطير إلى الكونغو بطائرة خاصة لمواجهة أوتوهو في الكونفيدرالية
ليفربول يعلن تعديل موعد مواجهتي فولهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
النهاردة كام رمضان.. وموعد عيد الفطر 2026 في مصر
وزير خارجية لبنان لنظيره الإماراتي: نستنكر الاعتداءات على بلادكم.. ونقف إلى جانبكم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

البيت الأبيض: ترامب ماضٍ في إنهاء التهديد الإيراني.. وهيمنة كاملة على الأجواء قريبًا

البيت الأبيض
البيت الأبيض
محمد البدوي

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس دونالد ترامب يواصل جهوده لإزالة ما وصفته بـ"التهديد الإيراني"، مشددة على أن الإدارة الأمريكية تتبنى استراتيجية حاسمة للتعامل مع طهران، وذلك وفقا لما ذكرته قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

الموقف الأمريكي المتشدد 

وقالت المتحدثة إن الإيرانيين تسببوا، على مدار سنوات، في مقتل مئات الجنود الأمريكيين في العراق، معتبرة أن هذه الوقائع تمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء الموقف الأمريكي المتشدد تجاه النظام الإيراني.

تراجع القدرات البحرية الإيرانية

وأضافت أن القوات الأمريكية دمرت أكثر من 20 سفينة إيرانية، مؤكدة أنه "لا توجد حاليًا أي سفن إيرانية في الخليج العربي أو مضيق هرمز أو خليج عمان"، في إشارة إلى ما وصفته بتراجع القدرات البحرية الإيرانية في المنطقة.

 القضاء على البرنامج النووي

وشددت على أن الرئيس ترامب عازم على القضاء على البرنامج النووي الإيراني، مؤكدة أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف. كما اتهمت النظام الإيراني بأنه "يختار العنف بدلًا من السلام"، مشيرة إلى أن إيران رفضت مسارات التهدئة والحلول الدبلوماسية التي طُرحت سابقًا.

حماية المصالح الأمريكية

وكشفت المتحدثة أن الولايات المتحدة تتجه نحو تحقيق "هيمنة كاملة على الأجواء الإيرانية قريبًا"، في إطار ما وصفته بإجراءات تهدف إلى ضمان أمن المنطقة وحماية المصالح الأمريكية وحلفائها.

واختتمت المؤتمر بالتأكيد على أن الإدارة الأمريكية ستواصل الضغط السياسي والعسكري والاقتصادي حتى "تغيّر إيران سلوكها"، مؤكدة أن الخيار لا يزال مطروحًا أمام طهران للعودة إلى طريق السلام، لكنها اختارت حتى الآن مسار التصعيد.

