البيت الأبيض: ترامب ماضٍ في إنهاء التهديد الإيراني.. وهيمنة كاملة على الأجواء قريبًا

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس دونالد ترامب يواصل جهوده لإزالة ما وصفته بـ"التهديد الإيراني"، مشددة على أن الإدارة الأمريكية تتبنى استراتيجية حاسمة للتعامل مع طهران، وذلك وفقا لما ذكرته قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

الموقف الأمريكي المتشدد

وقالت المتحدثة إن الإيرانيين تسببوا، على مدار سنوات، في مقتل مئات الجنود الأمريكيين في العراق، معتبرة أن هذه الوقائع تمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء الموقف الأمريكي المتشدد تجاه النظام الإيراني.

تراجع القدرات البحرية الإيرانية

وأضافت أن القوات الأمريكية دمرت أكثر من 20 سفينة إيرانية، مؤكدة أنه "لا توجد حاليًا أي سفن إيرانية في الخليج العربي أو مضيق هرمز أو خليج عمان"، في إشارة إلى ما وصفته بتراجع القدرات البحرية الإيرانية في المنطقة.

القضاء على البرنامج النووي

وشددت على أن الرئيس ترامب عازم على القضاء على البرنامج النووي الإيراني، مؤكدة أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف. كما اتهمت النظام الإيراني بأنه "يختار العنف بدلًا من السلام"، مشيرة إلى أن إيران رفضت مسارات التهدئة والحلول الدبلوماسية التي طُرحت سابقًا.

حماية المصالح الأمريكية

وكشفت المتحدثة أن الولايات المتحدة تتجه نحو تحقيق "هيمنة كاملة على الأجواء الإيرانية قريبًا"، في إطار ما وصفته بإجراءات تهدف إلى ضمان أمن المنطقة وحماية المصالح الأمريكية وحلفائها.

واختتمت المؤتمر بالتأكيد على أن الإدارة الأمريكية ستواصل الضغط السياسي والعسكري والاقتصادي حتى "تغيّر إيران سلوكها"، مؤكدة أن الخيار لا يزال مطروحًا أمام طهران للعودة إلى طريق السلام، لكنها اختارت حتى الآن مسار التصعيد.