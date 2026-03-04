الجيش الأمريكي يعلن مـ.قتل مسؤول إيراني وراء محاولة اغتيال ترامب

قال الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء ​إنه قتل مسؤولا ‌إيرانيا كان يرأس وحدة تقف وراء محاولة اغتيال مزعومة ​ضد الرئيس دونالد ​ترامب.

وقال وزير الدفاع بيت هيجسيث ⁠في مؤتمر صحفي "تعقبنا ​وقتلنا قائد وحدة حاولت ​اغتيال الرئيس ترامب. حاولت إيران قتل الرئيس ترامب، لكن الرئيس ​ترامب كان له ​الكلمة الأخيرة".

ولم يذكر هيجسيث اسم الشخص، ‌لكنه ⁠قال إن العملية جرت أمس الثلاثاء.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية في 2024 تهمة إلى رجل ⁠إيراني على صلة بعملية مزعومة أمر بها الحرس الثوري الإيراني ⁠لاغتيال ترامب، الذي كان الرئيس المنتخب حينها قبل ⁠تسلمه مهام الرئيس مطلع العام الماضي.





و من جانبه، دافع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الأربعاء عن طريقة تعامله مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران بعد أن شن الرئيس دونالد ترامب هجوماً لاذعاً على الزعيم البريطاني بسبب رفضه المبدئي السماح للأمريكيين باستخدام القواعد الجوية البريطانية.





وقال ستارمر أمام البرلمان: "الطائرات الأمريكية تعمل انطلاقاً من قواعد بريطانية.. هذه هي العلاقة الخاصة في الواقع".





وأضاف: "تقوم الطائرات البريطانية بإسقاط الطائرات المسيرة والصواريخ لحماية أرواح الأمريكيين في الشرق الأوسط في قواعدنا المشتركة.. هذه هي العلاقة الخاصة في العمل، حيث نتبادل المعلومات الاستخباراتية كل يوم للحفاظ على سلامة شعبنا".