هيجسيث: نحقق في الضربة الجوية على مدرسة للبنات في إيران

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحقق في ضربة جوية أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بأنها أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص في مدرسة ابتدائية للبنات جنوب إيران.

وقال هيغسيث، ردًا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء حول آخر المستجدات المتعلقة بالحرب: "كل ما أعرفه، وكل ما يمكنني قوله، هو أننا نحقق في الأمر".

وأضاف: "بالطبع، لم نستهدف أبدًا أهدافًا مدنية، لكننا ندرس إمكانية التحقيق في هذا الأمر"، في إشارة إلى أن التحقيق لا يزال جاريًا.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن الضربة الجوية التي استهدفت مدينة ميناب أسفرت عن مقتل عدد كبير من الأطفال.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية بتجمع حشود غفيرة لاحقًا في الجنازات، حيث ردد المشيعون الهتافات ورفعوا صور الضحايا.