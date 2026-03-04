كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز أنيق

شاركت الفنانة كارولين عزمى، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت كارولين، باطلالة جريئة مرتدية قفطان باللون البوستاج المطرز بالفضى وهو ما ابرز اناقتها و ذوقها الراقى.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كارولين عزمى في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

كانت الفنانة كارولين عزمي، قد وقعت ضحية لبرنامج رامز ليفل الوحش، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2026.

وعلم صدي البلد أن الفنانة كارولين عزمي أصيبت خلال الحلقة بعدد من الكدمات، وذهبت حينها إلى المستشفى وقد خرجت بعد الاطمئنان على حالتها الصحية، لتستأنف تصوير دورها في رأس الأفعى.

ومن المقرر أن تشارك كارولين عزمي في مسلسل «رأس الأفعى» من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وهو مستوحى من وقائع حقيقية، ويعتمد على أجواء من الإثارة والتشويق، مع تصاعد درامي قائم على المواجهات الأمنية وكشف شبكات الظل.

على جانب آخر، تستعد كارولين عزمي خلال الأسابيع المقبلة لبدء تصوير فيلم «محمود التاني»، الذي تتصدر بطولته، ويشاركها العمل كل من أحمد غزي وكزبرة، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج عبد العزيز النجار، وينتمي إلى نوعية الكوميديا المشوقة.