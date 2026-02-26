بإطلالة رياضية.. كارولين عزمي تخطف الأنظار.. شاهد

شاركت الفنانة كارولين عزمي متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

كارولين عزمي

وظهرت كارولين في الصورة بإطلالة رياضية متميزة، نالت إعجاب متابعهيا.

كانت الفنانة كارولين عزمي، قد وقعت ضحية لبرنامج رامز ليفل الوحش، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2026.

وعلم صدي البلد أن الفنانة كارولين عزمي أصيبت خلال الحلقة بعدد من الكدمات، وذهبت حينها إلى المستشفى وقد خرجت بعد الاطمئنان على حالتها الصحية، لتستأنف تصوير دورها في رأس الأفعى.

ومن المقرر أن تشارك كارولين عزمي في مسلسل «رأس الأفعى» من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وهو مستوحى من وقائع حقيقية، ويعتمد على أجواء من الإثارة والتشويق، مع تصاعد درامي قائم على المواجهات الأمنية وكشف شبكات الظل.

على جانب آخر، تستعد كارولين عزمي خلال الأسابيع المقبلة لبدء تصوير فيلم «محمود التاني»، الذي تتصدر بطولته، ويشاركها العمل كل من أحمد غزي وكزبرة، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج عبد العزيز النجار، وينتمي إلى نوعية الكوميديا المشوقة.