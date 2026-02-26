اليوم.. السيناريست أيمن سلامة مؤلف مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" على "راديو مصر"

يحل المؤلف والسيناريست أيمن سلامة، مؤلف مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، من بطولة الفنان ياسر جلال ضيفا في أولى حلقات برنامج «الخيمة» اليوم الخميس على إذاعة راديو مصر، في تمام الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة 12 مساء.

وفي الجزء الثاني من البرنامج تحل المطربة رباب ناجى ضيفة على برنامج الخيمة.

يذكر أن برنامج «الخيمة» ينطلق من المدينة الشبابية بحي الأسمرات، بالمقطم للعام السادس على التوالي مساء كل خميس خلال شهر رمضان الكريم.

وتقوم الإعلامية أميمة شكري رئيس الإدارة المركزية للأخبار والمشرف على راديو مصر، فى نهاية الحلقة بتكرم ضيوف الخيمة ومنحهم دروعًا تقديرًا لدورهم الكبير ويقدم البرنامج مجموعة من أبناء راديو مصر.

