هل هناك فرق بين مصارف الزكاة والصدقات؟.. الإفتاء تجيب
كولومبيا .. ثوران بركان "ديابيير" الطيني دون تسجيل أي إصابات
موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن
تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء درعا جنوبي سوريا
تراجع محلي رغم الصعود العالمي.. أسعار الفضة في مصر اليوم الخميس
ياميش رمضان أرخص من العام الماضي.. ونقيب الفلاحين يكشف السر
بقوة 6.5 .. زلزال عنيف يضرب جزيرة كامتشاتكا الروسية
موعد أذان المغرب والتراويح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 فبراير
أخبار التكنولوجيا | سامسونج تعلن رسميا أسعار ومواصفات سلسلة Galaxy S26.. واتساب يغير قواعد اللعبة بخطوة أمنية غير متوقعة
سعر بيع وشراء الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية
هل تقضى الزكاة لمن تركها عدة سنوات؟.. الإفتاء تجيب
اليوم .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
فن وثقافة

بإطلالة رمضانية.. أسيل عمران تخطف الأنظار

أسيل عمران
أسيل عمران
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة أسيل عمران متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

أسيل عمران

وظهرت أسيل في الصورة بإطلالة رمضانية نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

كشفت الفنانة السعودية أسيل عمران عن تفاصيل استعدادها لتقديم شخصية "صابرين" في فيلم "ضي" الذي يُعرض حاليًا في دور العرض السينمائي، مؤكدة أن التحضير لهذه الشخصية كان تجربة ثرية ومختلفة على كافة المستويات الفنية والإنسانية.

وتحدثت أسيل عمران، عن كواليس العمل، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: "كله تحديات، من أماكن التصوير إلى الرحلة، إلى إنسانيًا كيف قدرت أفهم الأبعاد اللي موجودة بالفيلم، اللهجة طبعًا، العادات التقاليد، هي ثقافة جدًا مختلفة، فكان بالنسبة لي مش بس لازم أتعلم لهجة، لازم أتعلم الأول صابرين جايه من فين وليه بتفكر بهذه الطريقة، كيف الناس اللي حوالينها بيفكروا؟؛ ولأنه أخذنا وقتنا بالتحضير قبل الفيلم، فخلى هذه المهمة أسهل".

وأضافت أسيل عمران أن فيلم "ضي"، يتميز بعمق إنساني رغم بساطته الفنية، قائلة: "على قد ما هو فيلم معقد من ناحية، ولكنه جدًا بسيط من ناحية ثانية، هو إنساني وبيلامس أحاسيس ومشاعر كل شخص بمختلف الأعمار، بمختلف الجنسيات، إحنا حتى في برلين لما عرضنا كانوا الأجانب بيضحكوا بالقاعة وكانوا بيتفاعلوا، في ناس بكت، في ناس قالت لنا إحنا بكينا أثناء العرض وهم أجانب.. فالفيلم اليوم لما يكون إنساني بيلامس أي بني آدم مهما كان عمره ومهما كانت جنسيته".

وأشارت أسيل عمران، إلى الأثر الذي تركه فيلم "ضي"، على شخصيتها ورؤيتها الفنية، قائلة: "الفيلم بشكل عام مش بس شخصية صابرين، أعطاني بعد أكثر في طريقة تفكيري ورؤيتي للفن؛ لأنه قبل فيلم ضي كان شوي عندي حالة من الخمول، حالة من الإحباط في النصوص اللي كانت تجيني، فيلم ضي أعطاني أمل".

وأكدت أسيل عمران، على أن التجربة أعادت لها شغفها بالفن ومنحتها دفعة قوية نحو البحث عن أعمال ذات قيمة إنسانية وفنية عالية، مشيرة إلى أن ردود الأفعال التي تلقتها من الجمهور في المهرجانات وخلال عروض الفيلم جعلتها تشعر أن الجهد المبذول لم يذهب سدى.

