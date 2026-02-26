تصاعد درامي في هي كيميا.. تامر نبيل يقتحم منزل مصطفى غريب ومريم الجندي

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل هي كيميا تصاعدًا دراميًا كبيرًا، بعدما ذهب الفنان تامر نبيل إلى منزل كل من مصطفى غريب ومريم الجندي، في مشهد حمل توترًا نفسيًا حادًا، حيث بدا عليه الاضطراب الشديد واتخذ قرارًا صادمًا بإنهاء حياته، مدفوعًا بحالة هوس وجنون تجاه شخصية "كوثر" التي تجسدها مريم الجندي ضمن الأحداث.

الحلقة كشفت عن أبعاد نفسية معقدة للشخصية، حيث تصاعدت مشاعر الغيرة والهوس بشكل غير مسبوق، ما وضع جميع الأطراف في مواجهة مباشرة مع واقع صعب ومفاجآت غير متوقعة، لترتفع وتيرة التشويق وتُمهّد لأحداث أكثر إثارة في الحلقات المقبلة.

مسلسل "هي كيميا" يضم كوكبة من النجوم، أبرزهم مصطفى غريب، تامر نبيل، مريم الجندي، دياب، وفرح يوسف، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

العمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيري، ومن إنتاج عبدالله أبو الفتوح، ويواصل جذب اهتمام الجمهور بفضل أحداثه المشوقة التي تمزج بين الدراما النفسية والتشويق الاجتماعي.