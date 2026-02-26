قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ بالأزهر: الصلاة نور القلب وسلاح المؤمن للنجاة يوم القيامة
أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم
من الرعاية إلى الريادة.. مبادرة "سكة رزق" تفتح أبواب سوق العمل
لو عطل هتركب أبو كارت.. خطوات تغيير عداد الكهرباء القديم
رويترز: إقالة مدير هيئة الأركان المشتركة الأمريكية من منصبه
نواة سوق عربية للطاقة.. مصر والسعودية على أعتاب تشغيل مشروع الربط الكهربائي
هل خلع الضرس في نهار رمضان يفسد الصيام ؟.. اعرف رأي الشرع
بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني
صندوق النقد الدولي يوافق رسميا على صرف 2.3 مليار دولار لمصر
واشنطن تعزز القوات الأمريكية في إسرائيل بنشر 6 مقاتلات "إف-22" إضافية
متى يكون الصيام إثما؟.. الإفتاء: حالة واحدة يجب فيها الإفطار خلال رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تصاعد درامي في هي كيميا.. تامر نبيل يقتحم منزل مصطفى غريب ومريم الجندي

مسلسل هي كمياء
مسلسل هي كمياء
أوركيد سامي

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل هي كيميا تصاعدًا دراميًا كبيرًا، بعدما ذهب الفنان تامر نبيل إلى منزل كل من مصطفى غريب ومريم الجندي، في مشهد حمل توترًا نفسيًا حادًا، حيث بدا عليه الاضطراب الشديد واتخذ قرارًا صادمًا بإنهاء حياته، مدفوعًا بحالة هوس وجنون تجاه شخصية "كوثر" التي تجسدها مريم الجندي ضمن الأحداث.

الحلقة كشفت عن أبعاد نفسية معقدة للشخصية، حيث تصاعدت مشاعر الغيرة والهوس بشكل غير مسبوق، ما وضع جميع الأطراف في مواجهة مباشرة مع واقع صعب ومفاجآت غير متوقعة، لترتفع وتيرة التشويق وتُمهّد لأحداث أكثر إثارة في الحلقات المقبلة.

مسلسل "هي كيميا" يضم كوكبة من النجوم، أبرزهم مصطفى غريب، تامر نبيل، مريم الجندي، دياب، وفرح يوسف، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

العمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيري، ومن إنتاج عبدالله أبو الفتوح، ويواصل جذب اهتمام الجمهور بفضل أحداثه المشوقة التي تمزج بين الدراما النفسية والتشويق الاجتماعي.

مسلسل هي كمياء اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

حالة الطقس

رياح وأتربة تضرب البلاد الخميس والجمعة.. مفاجآت فى حالة الطقس الساعات المقبلة

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

الزمالك

خبر سار من الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

ترشيحاتنا

تكريم عبد الرحمن النحوي أصغر حاصل على الدكتوراه

جامعة الأزهر تكرم عبد الرحمن النحوي أصغر حاصل على الدكتوراه

شيخ الأزهر فضيلة د. أحمد الطيب

شيخ الأزهر ينعى العالم السوري الأزهري الأصولي الدكتور محمد حسن هيتو

أمين البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر منارة الوسطية ومرجعية الأمة عبر العصور

بالصور

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الأنظار بجمالها

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها

سعر نيسان قشقاي 2012 المستعملة

نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012
نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012
نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد