قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء درعا جنوبي سوريا
تراجع محلي رغم الصعود العالمي.. أسعار الفضة في مصر اليوم الخميس
ياميش رمضان أرخص من العام الماضي.. ونقيب الفلاحين يكشف السر
بقوة 6.5 .. زلزال عنيف يضرب جزيرة كامتشاتكا الروسية
موعد أذان المغرب والتراويح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 فبراير
أخبار التكنولوجيا | سامسونج تعلن رسميا أسعار ومواصفات سلسلة Galaxy S26.. واتساب يغير قواعد اللعبة بخطوة أمنية غير متوقعة
سعر بيع وشراء الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية
هل تقضى الزكاة لمن تركها عدة سنوات؟.. الإفتاء تجيب
اليوم .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
تعرف على مصير كاتشر بعد إقالته من منصبه مديرا لهيئة الأركان المشتركة
حركة فتح: شبكة رأس مال مُنظّمة تقود حماية إسرائيل من المحاسبة الدولية
فايننشال تايمز: إيران تغازل ترامب بعروض نفط وغاز لتجنب المواجهة العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حركة فتح: شبكة رأس مال مُنظّمة تقود حماية إسرائيل من المحاسبة الدولية

ديمتري دلياني
ديمتري دلياني
فرناس حفظي

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن تركّز الثروات الخرافية في أوساط رأس مالية صهيونية فاعلة بالولايات المتحدة، وامتلاكها حصصاً مسيطرة في قطاعات الإعلام والتكنولوجيا وتمويل الحملات الانتخابية، يؤسّس لمنظومة حماية سياسية وإعلامية متكاملة لدولة الإبادة الإسرائيلية، ويحصن قدرتها على مواصلة جرائم الإبادة الجماعية في غزة دون مساءلة أو عقاب.

وأوضح دلياني أن تصنيفات "فوربس" الصادرة قبل يومين تضع ثروة لاري إليسون عند نحو 190 مليار دولار، في انعكاس لمثال صارخ لحجم النفوذ المالي الهائل المتراكم داخل شبكات الضغط الصهيونية الداعمة لدولة الاحتلال. وأضاف أن الإفصاحات الضريبية العلنية لمنظمة "أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي" التي يُعد إليسون من أبرز المتبرعين لها، تكشف عن إيرادات قاربت 282 مليون دولار في العام 2023، وهي تدفقات مالية منتظمة تُوجّه لدعم جنود جيش الإبادة الإسرائيلي، وتعزز البنية اللوجستية للمؤسسة العسكرية التي ترتكب جرائم الحرب بحق المدنيين العزّل.

وأشار دلياني إلى أن تقارير إعلامية دولية وثّقت الدور السياسي لميريام أديلسون، التي تنشط في الضغط لصالح ضم الضفة الغربية المحتلة ودعمت مرشحين وسياسات أمريكية متماهية مع أولويات حكومة الابادة الإسرائيلية. كما أعلن حاييم سابان في تصريحات سابقة أن تمويله السياسي يتمحور حول دعم حرب الإبادة، فيما تضع مؤسسات ليونارد بلاڤاتنيك الإعلامية داخل دولة الاحتلال في دائرة التأثير المباشر على توجيه الخطاب العام الإسرائيلي باتجاه تصعيد جرائم الابادة بحق شعبنا. وتُظهر سجلات تمويل الحملات الانتخابية الأمريكية أسماء بول سينغر وبيرني ماركوس ضمن كبار المانحين للجان العمل السياسي الداعمة للإبادة الإسرائيلية في الانتخابات الفدرالية.

وأكّد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن تلاقي رأس المال المسيس مع أدوات السيطرة الإعلامية وتمويل الانتخابات على قاعدة ايديولوجية ابادية يشكّل منظومة ضغط مؤسسية تمسك بزمام القرار في واشنطن، وتمنح دولة الإبادة الإسرائيلية غطاءً سياسياً يحول دون مساءلتها دولياً، في وقت تتواصل فيه جرائم الإبادة الجماعية بغزة، والضم والتطهير العرقي بالضفة الغربية المحتلة، على مرأى العالم أجمع.

ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي حركة فتح الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

حالة الطقس

رياح وأتربة تضرب البلاد الخميس والجمعة.. مفاجآت فى حالة الطقس الساعات المقبلة

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

الزمالك

خبر سار من الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

ترشيحاتنا

لوتس إميرا 2026

لوتس إميرا 2026.. أقوى نسخة بنزين بإنتاج محدود

محمد عادل إمام وميرنا جميل

مسلسل الكينج الحلقة 8.. زواج محمد عادل إمام وميرنا جميل

دايو لانوس 2

سعر دايو لانوس 2 2008 المستعملة في السوق المصري

بالصور

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الأنظار بجمالها

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد