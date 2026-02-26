قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الفجر اليوم الثامن من رمضان.. كلمات تشرح صدرك وتفرج همك
الإغاثة الطبية بـ غزة: القطاع يشهد أكبر معاناة إنسانية وتجربة لأنواع متعددة من الأسلحة
شحن صاروخي وكاميرا 200 ميجابكسل.. ماذا تخبئ هونر في Magic V6؟
الحكومة توافق على اتفاقيتي «المساعدة القضائية بين مصر وإسبانيا وتسليم المجرمين»
ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد
شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
سيناريو جديد.. مستشارو ترامب يفضلون هجوم إسرائيلي على إيران قبل أي ضربة أمريكية
توتر بين الولايات المتحدة وكوبا.. إطلاق نار ومقتل 4 على زورق أمريكي
خبير: الحرب الروسية الأوكرانية مرشحة للاستمرار كحرب استنزاف
بنمو 67.5%.. 42.6 مليار جنيه تمويلات للنشاط العقاري بمصر في 12شهرا
الأعلى للإعلام: دراما رمضان أكثر تنوعًا وحضورا للشباب وتناقش قضايا قومية في مقدمتها غزة

 عقدت لجنة الدراما برئاسة الناقدة السينمائية الدكتورة ماجدة موريس اجتماعا لمناقشة الأعمال التي عُرضت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وذلك ضمن جهودها لرصد وتقييم ما يقدم للمشاهد المصري، في ضوء الدور التنظيمي والرقابي الذي يضطلع به المجلس، وبما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي، مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير،  في إطار المتابعة المستمرة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز للموسم الدرامي الرمضاني.

وأكدت اللجنة - في تقريرها الصادر يوم الأربعاء - أن الموسم الحالي يشهد اختلافًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام السابقة، سواء من حيث تنوع الموضوعات أو طبيعة القضايا المطروحة، مشيرة إلى أن عددا من الأعمال طرح ملفات وقضايا كان المجتمع في حاجة حقيقية إلى مناقشتها، في إطار درامي يعكس وعيا بطبيعة المرحلة وتحدياتها.

وأوضحت أن خريطة الدراما هذا العام تتسم بتنوع واضح يخاطب مختلف الشرائح العمرية، مع حضور قوي وملموس للمواهب الشابة أمام الكاميرا وخلفها، سواء من المؤلفين أو المخرجين أو الممثلين، إلى جانب عودة عدد من النجوم الكبار، بما خلق حالة من التوازن بين الخبرات المتراكمة والطاقة المتجددة، وأسهم في إثراء المشهد الفني ومنحه طابعا أكثر حيوية وتطورا على مستوى الكتابة والإخراج والأداء.

وأشادت اللجنة بالإنتاجات الدرامية الضخمة التي تناولت قضايا قومية مهمة، في مقدمتها القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة، مؤكدة أن طرح مثل هذه الملفات يعكس إدراكا لدور الدراما في التعبير عن القضايا الوطنية والقومية وتعزيز الوعي والانتماء، إلى جانب تقديم محتوى ترفيهي يحمل أبعادًا إنسانية ووطنية.

كما وجهت اللجنة الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ما قدمته من أعمال متميزة، وفي مقدمتها مسلسلات أصحاب الأرض ورأس الأفعى وعين سحرية، والتي تصدرت نسب المشاهدة حتى الآن، مثمنة تنوع الاختيارات ودعم المواهب الشابة والاستمرار في تقديم خطاب درامي يعزز الوعي المجتمعي.

إبراز الأحياء المصرية والمدن الجديدة والمنشآت الحديثة

ولفتت اللجنة إلى حرص عدد من الأعمال على إبراز الأحياء المصرية والمدن الجديدة والمنشآت الحديثة، وجعل المكان عنصرا أساسيا وبطلا للأحداث، إلى جانب تسليط الضوء على المناطق التاريخية والأثرية، بما يعزز الهوية البصرية ويعكس ثراء البيئة المصرية، كما أشادت بالحضور الفاعل للمرأة وقضاياها، سواء من خلال مناقشة مشكلاتها المجتمعية أو تقديمها كبطلة رئيسية في عدد من الأعمال، بما يعكس دورا مؤثرا في البناء الدرامي.

ورصدت اللجنة اهتماما ملحوظا بتناول عدد من المهن والحرف اليدوية، والرياضة، والصحة النفسية، والتغذية، في إطار درامي يرسخ القيم الإيجابية ويسهم في رفع وعي المشاهد.

وفي سياق التقييم العام، أشارت اللجنة إلى أن بعض الأعمال وقعت في تكرار الأفكار ونمطية السرد الدرامي، فضلا عن احتواء عدد محدود من المسلسلات على مشاهد عنف، مؤكدة استمرارها في متابعة الأعمال المعروضة طوال شهر رمضان، وإصدار تقارير دورية تتضمن الملاحظات والتوصيات، بما يسهم في الارتقاء بالدراما المصرية وتعزيز دورها التوعوي والثقافي.

وشارك في الاجتماع الكاتبة الصحفية علا الشافعي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة اليوم السابع، ومسؤول المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج أحمد صقر، والمخرج هاني لاشين، والناقدة سارة نعمة الله، والناقدة رانيا يوسف، والشاعر والروائي أحمد الشريف، والناقد السينمائي رامي المتولي.

سعر نيسان قشقاي 2012 المستعملة

فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة

فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها في المنزل

بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان

