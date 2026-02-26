واشنطن تعزز القوات الأمريكية في إسرائيل بنشر 6 مقاتلات "إف-22" إضافية

أعلنت الولايات المتحدة عن نشر 6 مقاتلات إضافية من طراز "إف-22" في القواعد الجوية الإسرائيلية، لتضاف إلى 12 مقاتلة وصلت يوم الثلاثاء الماضي، ليصبح الإجمالي 18 مقاتلة شبحية.



ويأتي هذا التحرك في إطار أكبر تصعيد عسكري منذ غزو العراق عام 2003، ويهدف إلى توجيه رسالة ردع مباشرة لإيران، وتُعد هذه المرة الأولى التي يُنشر فيها هذا العدد من مقاتلات "إف-22" الأسرع من الصوت في إسرائيل، والتي تُصنف كأقوى مقاتلة سيادة جوية في العالم ولا تمتلكها أي دولة خارج الولايات المتحدة.



وفي سياق متصل، عقد قائد سلاح الجو الإسرائيلي، اللواء تومير بار، اجتماعًا مع طياري المقاتلات الأمريكيين للتنسيق العملياتي المشترك، كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المقاتلات ستتمركز في قاعدة جنوب إسرائيل، لتكون في موقع استراتيجي لاعتراض أي صواريخ أو طائرات مسيّرة تُطلقها جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والتي شنت عدة هجمات خلال حرب الأيام الـ12 في يونيو الماضي.