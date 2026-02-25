قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بأعلى المعايير العالمية بمستشفى العاصمة الجديدة
إزاى تتخلّص من مشاكل الهضم في رمضان
الإمارات تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن في باكستان
مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان في المساجد الكبرى
أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل
ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس
رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء
غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام
لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر
أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الولايات المتحدة تنقل سربا كاملا من الطائرات لقاعدة جوية جنوب إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت هيئة البث العبرية بنقل معلومات منقوصة بشأن التواجد العسكري الأمريكي تخص هبوط طائرات "إف-22" الشبحية الأمريكية في إسرائيل ضمن استعدادات واشنطن لشن هجوم على إيران.


وذكرت أنه اتضح أن الأمر لا يقتصر على الطائرات فحسب، فقد أنشأ الأمريكيون سربا كاملا في إحدى قواعد القوات الجوية جنوب إسرائيل.

وأفادت بأنه انتشار غير مألوف خارج حدود الولايات المتحدة، ويهدف إلى منح الأمريكيين قدرات لا تتوفر إلا في طائرات "إف-22".


وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وصلت أيضا إلى القاعدة نفسها في الجنوب طائرات نقل وتزويد بالوقود وطائرة ركاب، وهي الطائرات التي ينقل الجيش الأمريكي عبرها جنودا إلى مناطق مختلفة حول العالم بعضهم على ما يبدو فنيون وموظفو صيانة ومسؤولون عن الأسلحة والعمليات والذين من المفترض أن يوفروا غطاء جويا لسرب المقاتلات.


وأكدت الهيئة أن قائد القوات الجوية الإسرائيلية تومر بار زار الموقع اليوم.

ولفتت إلى أن تل أبيب ترفض التعليق على وصول سرب طائرات "إف-22"، ولكن مصدر في القيادة المركزية الأمريكية أكد في تصريح للهئية العبرية التفاصيل.

التواجد العسكري الأمريكي هجوم على إيران سربا كاملا جنوب إسرائيل قواعد القوات الجوية

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

