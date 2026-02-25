الولايات المتحدة تنقل سربا كاملا من الطائرات لقاعدة جوية جنوب إسرائيل

أفادت هيئة البث العبرية بنقل معلومات منقوصة بشأن التواجد العسكري الأمريكي تخص هبوط طائرات "إف-22" الشبحية الأمريكية في إسرائيل ضمن استعدادات واشنطن لشن هجوم على إيران.



وذكرت أنه اتضح أن الأمر لا يقتصر على الطائرات فحسب، فقد أنشأ الأمريكيون سربا كاملا في إحدى قواعد القوات الجوية جنوب إسرائيل.

وأفادت بأنه انتشار غير مألوف خارج حدود الولايات المتحدة، ويهدف إلى منح الأمريكيين قدرات لا تتوفر إلا في طائرات "إف-22".



وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وصلت أيضا إلى القاعدة نفسها في الجنوب طائرات نقل وتزويد بالوقود وطائرة ركاب، وهي الطائرات التي ينقل الجيش الأمريكي عبرها جنودا إلى مناطق مختلفة حول العالم بعضهم على ما يبدو فنيون وموظفو صيانة ومسؤولون عن الأسلحة والعمليات والذين من المفترض أن يوفروا غطاء جويا لسرب المقاتلات.



وأكدت الهيئة أن قائد القوات الجوية الإسرائيلية تومر بار زار الموقع اليوم.

ولفتت إلى أن تل أبيب ترفض التعليق على وصول سرب طائرات "إف-22"، ولكن مصدر في القيادة المركزية الأمريكية أكد في تصريح للهئية العبرية التفاصيل.