الجنايني يرد على صورة كأس السوبر: لم أحتفل بفوز الزمالك

نفى عمرو الجنايني ما تردد بشأن احتفاله بفوز نادي الزمالك بكأس السوبر خلال فترة رئاسته لـ الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدًا أن ما أُثير لا أساس له من الصحة.

وقال الجنايني، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “النهار”: “لم يحدث أنني احتفلت بفوز الزمالك، حسبي الله ونعم الوكيل فيمن قال ذلك”، مشددًا على أن الصورة المتداولة تم تفسيرها بشكل خاطئ.

حقيقة واقعة تسليم الميدالية

أوضح الجنايني أن حضوره لمباراة السوبر؛ كان من أجل تكريم لاعبين، وليس للاحتفال بأي فريق.

وأضاف: “ذهبنا لتكريم اثنين، هما مؤمن زكريا وناشئ في الزمالك يُدعى سعد، كان يقف بعيدًا، وكنت أمسك الميدالية وأشير له ليتقدم لاستلامها”.

وأشار إلى أنه فوجئ في اليوم التالي بتداول رواية تفيد احتفاله بفوز الزمالك، رغم أن المشهد كان يتعلق بتسليم ميدالية فقط، مؤكدًا أنه تعامل باحترافية كاملة مع جميع الأندية.

تسليم درع الدوري للأهلي

وتابع الجنايني حديثه موضحًا أنه قام بتسليم درع الدوري إلى النادي الأهلي داخل الفندق، رغم أن ذلك لم يكن ضمن مهامه بعد انتهاء المسابقة، مؤكدا أن علاقته بجميع الأندية قائمة على الحياد والالتزام المؤسسي.

كواليس اختيار مدرب المنتخب 2019

وعن ملف المدير الفني للمنتخب عام 2019، كشف أن حسام البدري لم يكن المرشح الأول، موضحًا أن الاختيار جاء بعد إيهاب جلال، فيما لم يكن حسن شحاتة ضمن المرشحين.

موقفه من انتخابات اتحاد الكرة وتوقعاته للدوري

أكد الجنايني أنه لم يفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن الأهلي هو “المنظومة الرياضية الأقوى والأكثر تنظيمًا في مصر”، متوقعا فوزه الزمالك ببطولة الدوري هذا الموسم.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه لا يعتقد أن حسين لبيب سيعيد فكرة الترشح لرئاسة الزمالك مرة أخرى.