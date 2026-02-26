قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشاورات مغلقة في البنتاجون تحسبا لسيناريو ضرب إيران عسكريا
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان
اقتراح نائب التنسيقية.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر
فتحي سند: ييس توروب لم يترك أي بصمة مع الأهلي حتى الآن
بعد الحلقة 8 من مسلسل توابع .. ريهام حجاج تشعل السوشيال ميديا وتتصدر تريند جوجل
الحلقة 8 مسلسل صحاب الأرض.. فدوى تختبئ مع منة شلبي وإياد نصار
باسل سماقية: اللبس والألوان والمجوهرات بالنسبالي أداة سعادة.. ومعنديش وقت للسوشيال
تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر
الحكومة توافق على استغلال "استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات الأثرية
دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة
أحمد فتحي يشيد بمروان عطية في الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الجنايني يرد على صورة كأس السوبر: لم أحتفل بفوز الزمالك

رباب الهواري

نفى عمرو الجنايني ما تردد بشأن احتفاله بفوز نادي الزمالك بكأس السوبر خلال فترة رئاسته لـ الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدًا أن ما أُثير لا أساس له من الصحة.

وقال الجنايني، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “النهار”: “لم يحدث أنني احتفلت بفوز الزمالك، حسبي الله ونعم الوكيل فيمن قال ذلك”، مشددًا على أن الصورة المتداولة تم تفسيرها بشكل خاطئ.

 حقيقة واقعة تسليم الميدالية

أوضح الجنايني أن حضوره لمباراة السوبر؛ كان من أجل تكريم لاعبين، وليس للاحتفال بأي فريق. 

وأضاف: “ذهبنا لتكريم اثنين، هما مؤمن زكريا وناشئ في الزمالك يُدعى سعد، كان يقف بعيدًا، وكنت أمسك الميدالية وأشير له ليتقدم لاستلامها”.

وأشار إلى أنه فوجئ في اليوم التالي بتداول رواية تفيد احتفاله بفوز الزمالك، رغم أن المشهد كان يتعلق بتسليم ميدالية فقط، مؤكدًا أنه تعامل باحترافية كاملة مع جميع الأندية.

تسليم درع الدوري للأهلي

وتابع الجنايني حديثه موضحًا أنه قام بتسليم درع الدوري إلى النادي الأهلي داخل الفندق، رغم أن ذلك لم يكن ضمن مهامه بعد انتهاء المسابقة، مؤكدا أن علاقته بجميع الأندية قائمة على الحياد والالتزام المؤسسي.

كواليس اختيار مدرب المنتخب 2019

وعن ملف المدير الفني للمنتخب عام 2019، كشف أن حسام البدري لم يكن المرشح الأول، موضحًا أن الاختيار جاء بعد إيهاب جلال، فيما لم يكن حسن شحاتة ضمن المرشحين.

 موقفه من انتخابات اتحاد الكرة وتوقعاته للدوري

أكد الجنايني أنه لم يفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن الأهلي هو “المنظومة الرياضية الأقوى والأكثر تنظيمًا في مصر”، متوقعا فوزه الزمالك ببطولة الدوري هذا الموسم.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه لا يعتقد أن حسين لبيب سيعيد فكرة الترشح لرئاسة الزمالك مرة أخرى.

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

مرموش

مانشستر سيتي يحسم موقفه من انتقال عمر مرموش إلى برشلونة

الارصاد

عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

فيفي عبده

فيفي عبده تنعى والد مي عمر بكلمات مؤثرة

مسلسل علي قد الحب

بعد عرض الحلقة 8.. «على قد الحب» الأعلى مشاهدة في مصر والصورة الأجمل

جيهان خليل

ظهور مميز لجيهان خليل خلال حلقات مسلسل درش

بالصور

بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان

تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟.. الإجابة ستفاجئ

وصفة فى 10 دقائق.. طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

