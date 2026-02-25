ولا إعلام ولا ضربات جزاء.. رسالة نارية من خالد الغندور بعد تصدر الزمالك الدوري

أشاد خالد الغندور بجماهير نادي الزمالك، مؤكدًا أن الفريق يتصدر جدول الدوري المصري الممتاز ليس بالإنفاق أو الصفقات أو الدعم أو حتى ضربات الجزاء.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك "الزمالك مش متصدر في الفلوس ولا الصفقات ولا الراحة ولا الإعلام ولا ضربات الجزاء ولا الدعم لكن متصدر الدوري المصري بجمهوره اللي مفيش أوفى منه"

وحقق الزمالك فوزًا مثيرًا علي نادي زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الممتاز، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري.

ترتيب الزمالك فى جدول الدوري

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 37 نقطة، حصدهم من 17 مباراة، في المقابل، يحتل زد إف سي المركز السابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 18 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على زد

يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء .