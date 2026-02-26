محافظ بني سويف يستمع للمواطنين ويوجّه بتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للحالات الإنسانية|صور

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، أول لقاء مفتوح مع المواطنين بعد توليه المسؤولية ضمن اللقاءات الأسبوعية، لبحث مشكلاتهم واحتياجاتهم في مختلف القطاعات الخدمية، بحضور المختصين من وكلاء الوزارات والمسؤولين التنفيذيين.

واستهل المحافظ اللقاء ببحث شكوى بشأن عدم رصف أحد شوارع حي الزهور المؤدية إلى مستشفى الجامعة، حيث ناقش الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة، خاصة لتعارض الشارع مع أرض مملوكة للمدرسة الثانوية الزراعية، وقرر إعداد تقرير شامل بالإجراءات والحلول المقترحة.

كما تم بحث شكوى من أهالي قرية قمبش الحمراء بشأن بالوعة صرف صحي مفتوحة تسببت في إصابة مواطنة، وتم التعامل الفوري معها بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن مشروع "حياة كريمة"، مع توجيه المحافظ بتكليفات عامة لرؤساء المدن والقرى بمراجعة وتأمين أغطية بالوعات الصرف الصحي وأعمدة الإنارة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وشهد اللقاء مناقشة مشكلات قرية معارك التابعة لمركز بني سويف، المتعلقة بضعف الإنارة وسوء حالة الطرق،حيث وجه المحافظ بدراستها ووضع الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.

وعلى الصعيد الإنساني، قرر المحافظ صرف إعانات مالية وعينية لأرملة من قرى شرق النيل تعول ثلاثة أبناء،كما كلف التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لتوفير تكاليف علاج طفل من ذوي الهمم تعرض لحادث سير، وصرف مساعدة عاجلة لأسرته من مؤسسة التكافل، نظرًا للظروف الصحية والاجتماعية الصعبة للأم.



