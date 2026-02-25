قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة توافق على اتفاقية "تسليم مجرمين" بين مصر وأسبانيا
ننشر تفاصيل مشروع قانون مكتبة الأزهر الشريف
رفضت الزواج من المتهم| آخر لحظات في حياة ضحية الخصوص على لسان والدتها وجيرانها
استقرار أسعار الفضة محليا اليوم.. والأونصة العالمية ترتفع 3.5%
مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق وتوافر السلع
فريق التفاوض الإيراني يغادر إلى جنيف لعقد جولة محادثات جديدة مع أمريكا
جامعة الدول العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع الكويت
إسرائيل كيان لإبادة الحقيقة.. 86 صحفيا قتلوا بنيران الاحتلال في 2025
مي عمر تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتكشف موعد ومكان الجنازة
لقاء عربي - أوروبي بالقاهرة لبحث ملفات نزع السلاح وعدم الانتشار
هدم منازل في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
ضبط سيدة تركت سيارتها لتضرب سائق توك توك بآلة حادة في المنوفية
مكتبات بني سويف وببا تحصد المركز الأول في مسابقة «أصدقاء المكتبة» على مستوى المحافظة

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، نتيجة مسابقة «أصدقاء المكتبة» على مستوى المديرية، التي نفذها توجيه عام المكتبات بهدف تشجيع ودعم روح المنافسة بين المدارس.

يأتي ذلك في إطار توجيهات  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات اللواء عبدالله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بالاهتمام بالأنشطة التربوية التي تسهم في تعزيز القيم الإيجابية، وتنمية روح الانتماء والمسؤولية لدى الطلاب، بما يدعم جهود الدولة في بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

كما تأتي المسابقة في ضوء حرص الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على تفعيل دور الأنشطة المدرسية بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية 2030، لاسيما في محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة.

وأسفرت نتائج المسابقة – على مستوى المرحلة الابتدائية – عن فوز مدرسة «هابي هوم» الخاصة بإدارة بني سويف التعليمية بالمركز الأول، وتكوَّن فريق المدرسة من: الطالبة ريماس وليد محمد، زينة محمد محمد، ملك ماجد قرني.

وعلى مستوى المرحلة الإعدادية، فازت مدرسة «أم المؤمنين» الإعدادية بنات بإدارة بني سويف التعليمية بالمركز الأول، وضم الفريق: الطالبة عائشة أحمد سعد، أسماء جمعة زيدان، سما سامح محمد.


وفي المرحلة الثانوية، حصدت مدرسة «فاطمة الزهراء» الثانوية بنات بإدارة ببا التعليمية المركز الأول، وتكوَّن الفريق من: الطالبة رنا محمد حسن، ملك علاء محمد، سلمى محمد صابر.

وأكدت وكيل الوزارة أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المنظومة التعليمية من خلال تطوير المناهج الحديثة، وتفعيل الأنشطة المتنوعة، وتنظيم المسابقات الثقافية والعلمية التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وصقل قدراتهم، مشيرة إلى أن المسابقة تهدف إلى تعزيز التنافس الإيجابي بين طلاب المراحل التعليمية المختلفة: الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وشددت على أهمية الأنشطة التربوية بوجه عام، والمكتبة المدرسية على وجه الخصوص، باعتبارها محورًا مهمًا في بناء الفرد المتعلم، لما لها من دور فاعل في تنمية المواهب وتمكين الطلاب من التفوق والتميز، مقدمةً التهنئة للمدارس الفائزة ومتمنية لهم دوام التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أكد أحمد عزت، مدير عام الشؤون التنفيذية، أن دعم ورعاية الدكتورة أمل الهواري للأنشطة الطلابية يعكس إيمانًا حقيقيًا بدورها في تعزيز القيم الإيجابية وغرس روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، خاصة أنشطة المكتبات التي تسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على تحمل المسؤولية، موجّهًا الشكر والتقدير للقائمين على تنفيذ المسابقة وأسرة توجيه المكتبات.

وأوضحت حنان فتحي، موجه عام المكتبات، أن المسابقة تستهدف تأكيد الدور الرائد للمكتبات المدرسية، وتوسيع نطاق خدماتها لخدمة المناهج الدراسية، وإثارة روح التنافس بين العاملين بالمكتبات، إلى جانب تشجيع الطلاب على ارتيادها واكتساب المهارات المكتبية التي تيسر لهم الاستخدام الأمثل لمصادر المعرفة، مقدمةً التهنئة للمدارس الفائزة، وموجهة الشكر والتقدير لجميع موجهي وأخصائيي المكتبات والعاملين بتوجيه المكتبات على جهودهم المخلصة.

بني سويف تعليم بني سويف مكتبات بني سويف

الإفطار
مشاكل خطيرة في سيارات لكزس تتسبب في سحب الآلاف منها

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

