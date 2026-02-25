قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق وتوافر السلع
فريق التفاوض الإيراني يغادر إلى جنيف لعقد جولة محادثات جديدة مع أمريكا
جامعة الدول العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع الكويت
إسرائيل كيان لإبادة الحقيقة.. 86 صحفيا قتلوا بنيران الاحتلال في 2025
مي عمر تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتكشف موعد ومكان الجنازة
لقاء عربي - أوروبي بالقاهرة لبحث ملفات نزع السلاح وعدم الانتشار
هدم منازل في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
ضبط سيدة تركت سيارتها لتضرب سائق توك توك بآلة حادة في المنوفية
بعد أستراليا.. ألمانيا تدعو مواطنيها في الشرق الأوسط بضرورة توخي الحذر
بين الحرب والتفاوض.. هل اقتربت الضربة الأمريكية على إيران؟
تأييد براءة التيك توكر لوشا في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة
ستارمر يوجه حكومته بالتوقف عن عرقلة المساعدات ومنع عمل المنظمات الأهلية بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يشهد احتفالية المنطقة الأزهرية بالذكرى 1086 على إنشاء وتأسيس الجامع الأزهر

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، الاحتفالية التي نظمتها الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالتعاون مع محافظة بني سويف، بمناسبة مرور 1086 عاماً على إنشاء الجامع الأزهر، حيث أقيمت الاحتفالية بقاعة الدور الأرضي بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك في حضور "بلال حبش نائب المحافظ، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور عبد الموجود عبدالله رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، الدكتور سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ رضا محمد عبد الحليم مدير منطقة الوعظ ببني سويف، وبعض أعضاء مجلس النواب والتنفيذيين ورجال الدين المسيحي وقيادات الأزهر ومنطقة الوعظ والفتوى والأئمة والدعاة من الأوقاف والأزهر وبيت العائلة المصري.

وفي كلمته، أعرب محافظ بني سويف عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف، هذه المؤسسة العريقة التي مثلت ولا تزال منارة للعلم والوسطية والاعتدال، وجامعة للقلوب والعقول في العالم الإسلامي، حيث مثّل الأزهر الشريف عبر تاريخه الطويل صرحًا علميًا ومعرفيًا ولم يقتصر على نشر العلوم الشرعية فقط، بل كان وما زال رمزًا للقيم الإسلامية الأصيلة، ومنبرًا للعلم والبحث، ومؤسسة خرجت أجيالًا من العلماء والمفكرين الذين خدموا دينهم ووطنهم بكل إخلاص.

وتابع محافظ بني سويف قائلاً : إن هذا الاحتفال هو تذكير بمسؤوليتنا تجاه العلم والمعرفة، وبضرورة دعم كل المبادرات التي يقودها الأزهر الشريف في تنمية مهارات الشباب، وتعزيز التعليم الديني المتوازن، ونشر ثقافة التسامح والاعتدال، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

كما توجه محافظ بني سويف بخالص التهنئة والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقديرًا لجهوده المخلصة في قيادة هذه المؤسسة التاريخية العريقة، وما يبذله من عمل دؤوب لترسيخ منهج الوسطية، وتعزيز مكانة الأزهر الشريف، فضلا عن تهنئة لكل العاملين في مؤسسة الأزهر العريقة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم علينا نعم الأمن والعلم، وأن يوفقنا جميعًا لمواصلة العمل من أجل نهضة مصرنا الحبيبة، وتحقيق مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.

وفي كلمته جدّد" عبد الموجود" تهنئته لمحافظ بني سويف ونائبه بثقة القيادة السياسية، مشيرا إلى اعتزازه بإقامة هذه الاحتفالية التي تًقام على مستوى الجمهورية في نفس التوقيت ، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف بمثابة الحصن الحصين الذي حمل لواء القرآن والسنة النبوية ، وصرحاً للإقراء ، إذ ارتبط منذ نشأته بالعناية بكتاب الله تلاوة وحفظا وتدبرا وتوثيقا و امتدت رسالته في كافة ربوع العام  كمدرسة في الدعوة حاضنة للعلوم  متصلة السند ومتجددة العطاء.

من جانبه أشار وكيل وزارة الأوقاف أن الأزهر الشريف هو الكعبة الغراء في العلم الشرعي التي يفد ويحج إليها الطلاب والباحثين من كافة دول العالم العربي والإسلامي، لينهلوا من روافده وهيئاته ومؤسساته الدعوية والتعليمية ، وهو الحصن الواقي ضد مزالق الانحراف الفكري، خاصة في ظل التحديات الفكرية والأيدلوجية الراهنة، مُستنداً على منهجه الراسخ القويم الذي يحمل نموذج الإسلام الوسطى المعتدل والصحيح بعيدا عن التطرف والغلو الفكري، ومرتكزا على أصول المذاهب الفقهية الأربعة ، فهو مناره العلم في بلادنا  بانفتاحه على كل العلوم والثقافات.

وكانت الاحتفالية قد بدأت بالسلام الوطني، أعقبه الاستماع لآيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ أحمد محمد حسن _الواعظ بالأزهر الشريف، ثم كلمة استهلالية لمقدم الحفل، تضمنت الإشارة النشأة التاريخية للجامع الأزهر الشريف الذي تأسس في القرن الرابع الهجري على يد جوهر الصقلي قائد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، وتم افتتاحه للصلاة في الـ 7 رمضان 361ه/972 م، ليصبح أقدم أثر فاطمي في القاهرة.

وفي ختام الاحتفالية تسلم محافظ بني سويف نسخة هدية من المصحف الشريف تم إهداؤها من المنطقة الأزهرية ، بجانب إهداء نسختن من كتاب الله لنائب المحافظ والمستشار العسكري للمحافظة ، حيث أعرب محافظ بني سويف عن تقديره لكافة القيادات وأسرة العاملين بقطاعي الأزهر والأوقاف ، مشيرا إلى اعتزازه بأن يكون أول لقاء جماهيري في احتفالية ترعاها مشيخة الأزهر الشريف.

بني سويف محافظ بني سويف منطقة بني سويف الازهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

كريم الدبيس

حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

ترشيحاتنا

ماركت جديدة

من هو مصمم الهوية البصرية للمشروع القومي Carry On لتطوير المجمعات الاستهلاكية؟

قداس ذكرى نياحة الأنبا فام بطما

إيبارشية طما تحيي الذكرى السنوية الثامنة لنياحة الأنبا فام

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بدء التشغيل التجريبى لمجزر بنى أحمد بالمنيا بتكلفة 24 مليون جنيه

بالصور

كيف نشجع الأطفال على الصيام دون ضغط؟.. أساليب تربوية تحببهم في العبادة

صيام الاطفال
صيام الاطفال
صيام الاطفال

مشاكل خطيرة في سيارات لكزس تتسبب في سحب الآلاف منها

لكزس
لكزس
لكزس

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد