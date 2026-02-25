محافظ بني سويف يشهد احتفالية المنطقة الأزهرية بالذكرى 1086 على إنشاء وتأسيس الجامع الأزهر

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، الاحتفالية التي نظمتها الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالتعاون مع محافظة بني سويف، بمناسبة مرور 1086 عاماً على إنشاء الجامع الأزهر، حيث أقيمت الاحتفالية بقاعة الدور الأرضي بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك في حضور "بلال حبش نائب المحافظ، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور عبد الموجود عبدالله رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، الدكتور سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ رضا محمد عبد الحليم مدير منطقة الوعظ ببني سويف، وبعض أعضاء مجلس النواب والتنفيذيين ورجال الدين المسيحي وقيادات الأزهر ومنطقة الوعظ والفتوى والأئمة والدعاة من الأوقاف والأزهر وبيت العائلة المصري.

وفي كلمته، أعرب محافظ بني سويف عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف، هذه المؤسسة العريقة التي مثلت ولا تزال منارة للعلم والوسطية والاعتدال، وجامعة للقلوب والعقول في العالم الإسلامي، حيث مثّل الأزهر الشريف عبر تاريخه الطويل صرحًا علميًا ومعرفيًا ولم يقتصر على نشر العلوم الشرعية فقط، بل كان وما زال رمزًا للقيم الإسلامية الأصيلة، ومنبرًا للعلم والبحث، ومؤسسة خرجت أجيالًا من العلماء والمفكرين الذين خدموا دينهم ووطنهم بكل إخلاص.

وتابع محافظ بني سويف قائلاً : إن هذا الاحتفال هو تذكير بمسؤوليتنا تجاه العلم والمعرفة، وبضرورة دعم كل المبادرات التي يقودها الأزهر الشريف في تنمية مهارات الشباب، وتعزيز التعليم الديني المتوازن، ونشر ثقافة التسامح والاعتدال، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

كما توجه محافظ بني سويف بخالص التهنئة والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقديرًا لجهوده المخلصة في قيادة هذه المؤسسة التاريخية العريقة، وما يبذله من عمل دؤوب لترسيخ منهج الوسطية، وتعزيز مكانة الأزهر الشريف، فضلا عن تهنئة لكل العاملين في مؤسسة الأزهر العريقة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم علينا نعم الأمن والعلم، وأن يوفقنا جميعًا لمواصلة العمل من أجل نهضة مصرنا الحبيبة، وتحقيق مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.

وفي كلمته جدّد" عبد الموجود" تهنئته لمحافظ بني سويف ونائبه بثقة القيادة السياسية، مشيرا إلى اعتزازه بإقامة هذه الاحتفالية التي تًقام على مستوى الجمهورية في نفس التوقيت ، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف بمثابة الحصن الحصين الذي حمل لواء القرآن والسنة النبوية ، وصرحاً للإقراء ، إذ ارتبط منذ نشأته بالعناية بكتاب الله تلاوة وحفظا وتدبرا وتوثيقا و امتدت رسالته في كافة ربوع العام كمدرسة في الدعوة حاضنة للعلوم متصلة السند ومتجددة العطاء.

من جانبه أشار وكيل وزارة الأوقاف أن الأزهر الشريف هو الكعبة الغراء في العلم الشرعي التي يفد ويحج إليها الطلاب والباحثين من كافة دول العالم العربي والإسلامي، لينهلوا من روافده وهيئاته ومؤسساته الدعوية والتعليمية ، وهو الحصن الواقي ضد مزالق الانحراف الفكري، خاصة في ظل التحديات الفكرية والأيدلوجية الراهنة، مُستنداً على منهجه الراسخ القويم الذي يحمل نموذج الإسلام الوسطى المعتدل والصحيح بعيدا عن التطرف والغلو الفكري، ومرتكزا على أصول المذاهب الفقهية الأربعة ، فهو مناره العلم في بلادنا بانفتاحه على كل العلوم والثقافات.

وكانت الاحتفالية قد بدأت بالسلام الوطني، أعقبه الاستماع لآيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ أحمد محمد حسن _الواعظ بالأزهر الشريف، ثم كلمة استهلالية لمقدم الحفل، تضمنت الإشارة النشأة التاريخية للجامع الأزهر الشريف الذي تأسس في القرن الرابع الهجري على يد جوهر الصقلي قائد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، وتم افتتاحه للصلاة في الـ 7 رمضان 361ه/972 م، ليصبح أقدم أثر فاطمي في القاهرة.

وفي ختام الاحتفالية تسلم محافظ بني سويف نسخة هدية من المصحف الشريف تم إهداؤها من المنطقة الأزهرية ، بجانب إهداء نسختن من كتاب الله لنائب المحافظ والمستشار العسكري للمحافظة ، حيث أعرب محافظ بني سويف عن تقديره لكافة القيادات وأسرة العاملين بقطاعي الأزهر والأوقاف ، مشيرا إلى اعتزازه بأن يكون أول لقاء جماهيري في احتفالية ترعاها مشيخة الأزهر الشريف.