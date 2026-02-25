كلية الطب البشري بجامعة بني سويف تستعرض جهودها في تحقيق أهداف الاستدامة

استقبلت اليوم كلية الطب البشري جامعة بني سويف والمستشفى الجامعي لجنة تقييم مسابقة "أفضل كلية رائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك للوقوف على أبرز إنجازات الكلية وجهودها في تطوير المنظومة التعليمية والبحثية والخدمية.

بدأت فعاليات الزيارة باستقبال رسمي من الأستاذ الدكتور/ هاني حامد عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور/ محمد ناجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، حيث رحبوا بالسادة أعضاء اللجنة الكرام.

وضمت لجنة التقييم كلًا من لأعضاء الأستاذ الدكتور/ ابراهيم عبد الجيد عميد كلية علوم الأرض السابق، و الأستاذ الدكتور محمد ماضي عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، و الأستاذ الدكتور زين العابدين عبد الستار الأستاذ بكلية الطب البيطري، والاستاذ الدكتور سماء الدق عميد كلية الدراسات العليا والعلوم المتقدمة انتصار محمد مدير عام المشروعات البيئية باسم فاروق المكتب الفني لمعالي نائب خدمة المجتمع والبيئة

وذلك لمتابعة جهود الكلية في تحقيق معايير الاستدامة والتميز المؤسسي.

وتفقدت اللجنة خلال الزيارة عددًا من المعامل التعليمية والبحثية، وقاعات المحاضرات الذكية، ووحدات التدريب الإكلينيكي، بالإضافة إلى أقسام المستشفى الجامعي المختلفة، للاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ودور الكلية في دعم المبادرات الصحية والمشاركة المجتمعية.

كما تم عقد اجتماع موسع استعرضت خلاله إدارة الكلية رؤيتها الاستراتيجية في دعم التحول نحو جامعة خضراء، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وربط مخرجات التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل، إلى جانب المبادرات البيئية والصحية التي تنفذها الكلية لخدمة المجتمع المحلي.

وفي ختام الزيارة، أشادت اللجنة بالجهود المتميزة التي تبذلها كلية الطب البشري والمستشفى الجامعي في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بالخدمات الطبية، مؤكدة أن ما شاهدته يعكس حرص الجامعة على تحقيق معايير الجودة والاستدامة وفق رؤية مصر 2030.