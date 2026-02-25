قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محامي فرد الأمن: رجل الأعمال استغل نفوذه.. وموكلي حرص على ضبط النفس بسبب توفير قوت أطفاله
دعاء اليوم السابع من رمضان.. ردد أفضل 50 دعوة تقضي لك 1000 حاجة وتزيد الأرزاق
درة لـ صدى البلد: أرفض الظهور في برامج المقالب
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
وزارة المالية: 98% من المواطنين يستفيدون من إعفاء الضريبة على العقارات
في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر
برشلونة يضع عمر مرموش كخيار بديل بجانب ألفاريز وهالاند في الصيف المقبل
بعد مأساة غرق الطلاب في شاطئ أبو تلات.. تأييد حبس رئيس أكاديمية وهمية 3 سنوات
تأجيل محاكمة إعلامي متهم بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة لجلسة 25 مارس
أستراليا تدرس منع دخول إسرائيلي لتحريضه على إبادة الفلسطينيين بغزة
ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث
هامة وتاريخية.. رئيس وزراء الهند يزور الأراضي المحتلة
محافظات

كلية الطب البشري بجامعة بني سويف تستعرض جهودها في تحقيق أهداف الاستدامة

كلية الطب بني سويف
كلية الطب بني سويف

استقبلت اليوم كلية الطب البشري جامعة بني سويف والمستشفى الجامعي لجنة تقييم مسابقة "أفضل كلية رائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك للوقوف على أبرز إنجازات الكلية وجهودها في تطوير المنظومة التعليمية والبحثية والخدمية.

بدأت فعاليات الزيارة باستقبال رسمي من الأستاذ الدكتور/ هاني حامد عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور/ محمد ناجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، حيث رحبوا بالسادة أعضاء اللجنة الكرام.

وضمت لجنة التقييم كلًا من لأعضاء  الأستاذ الدكتور/ ابراهيم عبد الجيد عميد كلية علوم الأرض السابق، و الأستاذ الدكتور محمد ماضي عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، و الأستاذ الدكتور زين العابدين عبد الستار الأستاذ بكلية الطب البيطري، والاستاذ الدكتور سماء الدق عميد كلية الدراسات العليا والعلوم المتقدمة  انتصار محمد مدير عام المشروعات البيئية  باسم فاروق المكتب الفني لمعالي نائب خدمة المجتمع والبيئة 
وذلك لمتابعة جهود الكلية في تحقيق معايير الاستدامة والتميز المؤسسي.

وتفقدت اللجنة خلال الزيارة عددًا من المعامل التعليمية والبحثية، وقاعات المحاضرات الذكية، ووحدات التدريب الإكلينيكي، بالإضافة إلى أقسام المستشفى الجامعي المختلفة، للاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ودور الكلية في دعم المبادرات الصحية والمشاركة المجتمعية.

كما تم عقد اجتماع موسع استعرضت خلاله إدارة الكلية رؤيتها الاستراتيجية في دعم التحول نحو جامعة خضراء، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وربط مخرجات التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل، إلى جانب المبادرات البيئية والصحية التي تنفذها الكلية لخدمة المجتمع المحلي.

وفي ختام الزيارة، أشادت اللجنة بالجهود المتميزة التي تبذلها كلية الطب البشري والمستشفى الجامعي في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بالخدمات الطبية، مؤكدة أن ما شاهدته يعكس حرص الجامعة على تحقيق معايير الجودة والاستدامة وفق رؤية مصر 2030.

بني سويف طب بني سويف بني سويف الجامعي

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

كريم الدبيس

حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

طيران الرياض

بعد زيارة الرئيس السيسي.. طيران الرياض يُعلن: القاهرة ثاني وجهاتنا الإقليمية

اجتماع لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب

وكيل تشريعية النواب يطالب بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية

اجتماع لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب

موازنة النواب توافق مبدئيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية

اجتماع لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب

وكيل تشريعية النواب يطالب بإعفاء السكن الأصلي من الضريبة على العقارات المبنية

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام.. تجنبها ليحب طفلك العبادة

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

