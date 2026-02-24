محافظ بني سويف يتفقد منظومة العمل بالمركز التكنولوجي بالواسطى

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم،المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الواسطى لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء،ورافقه خلالها :على يوسف رئيس المدينة،أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ،ونواب رئيس المدينة،ومسؤولى المركز.

واطمأن المحافظ على انتظام العمل وتلقى طلبات التصالح من المواطنين ،موجهًا باتخاذ ما يلزم لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام،بجانب استمرار متابعة نسب الإنجاز وتقييم معدلات الأداء أولاً بأول،موجها باتخاذ ما يلزم نحو دعم المركز من العناصر البشرية المؤهلة للتسهيل على المواطنين في الإجراءات وسرعة الإنجاز.

والتقى المحافظ بعض المواطنين المترددين للحصول على الخدمات الحكومية التي يوفرها المركز للاطمئنان على انتظام ومستوى الخدمات المُقدمة ،مستفسراً من رئيس المدينة ومسؤولى المركز عن المتطلبات اللازمة لدعم منظومة العمل وسير الإجراءات لإنجاز المعاملات والخدمات الحكومية والجماهيرية التي يقدمها المركز .