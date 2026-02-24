قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بني سويف يعقد اجتماعا بأعضاء اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح

محافظ بني سويفب
محافظ بني سويفب

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف اجتماعًا بأعضاء اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح، بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، السيد كامل علي غطاس السكرتير العام، والمهندسة مها أبوبكر رئيس اللجنة التنسيقية للتصالح، ومسؤولي الإدارات والجهات المعنية، حيث تم استعراض مستجدات العمل بالمنظومة، ومعدلات الإنجاز في الملفات المقدمة، وموقف البت في الطلبات، ونسب الفحص والمعاينات على مستوى المحافظة.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على أهمية تكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية، والعمل على تسريع معدلات الإنجاز في فحص الطلبات واستيفاء الملفات، مع الالتزام بالدقة في أعمال المراجعة الفنية، لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، موجّهًا بضرورة تفعيل منظومة المتابعة الميدانية المستمرة، والتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات القانونية، وعدم التهاون في تطبيق القانون على المخالفين.

كما ناقش المحافظ عددًا من المعوقات التي تم رصدها خلال سير العمل، موجّهًا بسرعة وضع الحلول المناسبة لها، وتذليل أية عقبات إدارية أو فنية، مع تعزيز التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية، وتكثيف جهود التوعية للمواطنين بأهمية التصالح، والإجراءات المطلوبة، والمزايا التي يوفرها القانون، بما يسهم في زيادة نسب الإقبال على التقدم بطلبات التصالح.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

