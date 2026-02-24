محافظ بني سويف يستقبل مدير الأمن لتهنئته بتوليه مهام منصبه الجديد

استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، اللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، يرافقه عدد من القيادات الأمنية بالمديرية، وذلك لتقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنين له التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته، واستكمال مسيرة التنمية بالمحافظة، في إطار حركة المحافظين الأخيرة.

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا اعتزازه بالدور الوطني الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار وتحقيق الانضباط في الشارع، ومشيدًا بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الجهاز التنفيذي ومديرية الأمن، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما شهد اللقاء تقديم التهنئة للسيد بلال حبش بمناسبة استمرار تكليفه نائبًا لمحافظ بني سويف، حيث أعرب الحضور عن تمنياتهم له بالتوفيق في مهامه، ومواصلة جهوده في دعم خطط التنمية وخدمة أبناء المحافظة.