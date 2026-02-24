محافظ بني سويف يُفاجئ مستشفى الواسطي المركزي للوقوف على مستوى الخدمة وانتظام سير العمل

أجرى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف زيارة مفاجئة إلى مستشفى الواسطى المركزي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات، والوقوف على سير وانتظام العمل بها، حيث رافق المحافظ خلال الزيارة كل من: أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ، علي يوسف رئيس مركز ومدينة الواسطى،



وتابع المحافظ مستوى الخدمة الصحية بالمستشفى، حيث تفقد عددًا من الأقسام شملت: الاستقبال والطوارئ، الأشعة، الصيدلة، والعيادات الخارجية (الباطنة، الجلدية، العظام، الرمد)، إلى جانب قسمي العناية المركزة والغسيل الكلوي، وغيرها من الأقسام، للاطمئنان على انتظام الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

ووجّه المحافظ بإعداد تقرير شامل باحتياجات المستشفى، خاصة فيما يتعلق بدعم منظومتي النظافة والأمن، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة بالشكل اللائق والمطلوب.

وخلال متابعته لسير العمل، حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين والمرضى، واستمع إلى مطالبهم المتعلقة بذويهم من المرضى، ومقترحاتهم لتحسين، موجّهًا إدارة المستشفى ببذل المزيد من الجهود للنهوض بالقطاع الصحي، والاهتمام براحة المرضى، وتسخير الإمكانات المتاحة لتقديم خدمة طبية وعلاجية تليق بالمواطنين.