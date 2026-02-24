محافظ بني سويف يستقبل عددًا من أعضاء مجلس النواب لتهنئته بتوليه مهام منصبه الجديد

استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمكتبه بديوان عام المحافظة، عددًا من أعضاء مجلس النواب عن دوائر المحافظة، وذلك في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، حيث قدم النواب التهنئة للمحافظ بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنين له التوفيق والسداد في أداء مهامه، واستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وضم وفد النواب كلاً من: النائب حسام العمدة، والنائب طه الناظر، والنائب عبد الله على مبروك، والنائب أحمد محسن مبارك، والنائبة هبة عبد العظيم، والنائبة منى عبد الله، والنائب أحمد إبراهيم الجنيدي، والنائب محمد سيد الجنيدي، حيث أعربوا عن خالص تهانيهم للمحافظ، مؤكدين دعمهم الكامل لكافة الجهود التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي ونواب البرلمان بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين.

كما شهد اللقاء تقديم التهنئة للسيد بلال حبش نائب المحافظ، بمناسبة استمرار تكليفه نائبًا لمحافظ بني سويف، مؤكدين أهمية استمرارية العمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، بما يسهم في دفع عجلة العمل التنفيذي وتحقيق مزيد من الإنجازات على أرض الواقع.

ومن جانبه، أعرب محافظ بني سويف عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به أعضاء مجلس النواب في دعم جهود التنمية، ونقل مطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدًا حرصه على تعزيز قنوات التواصل والتعاون مع نواب البرلمان، والعمل المشترك لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات، وتلبية تطلعات أبناء المحافظة في مختلف المجالات، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



