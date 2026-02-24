قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خد بالك.. لو يتشحن الكارت أو بتدفع فاتورة كهربا قليلة | تفاصيل تنقذ موقفك
الرقص عمره ما كان غلط | دينا : لو حجيت تاني هكمل في الأكاديمية بتاعتي
مأساة نيرة أشرف تتجدد | تفاصيل مقتل فتاة رفضت الارتباط في الخصوص
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط
محافظات

محافظ بني سويف يستقبل عددًا من أعضاء مجلس النواب لتهنئته بتوليه مهام منصبه الجديد

نواب بني سويف والمحافظ
نواب بني سويف والمحافظ
بني سويف : محمد عبدالحليم

استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمكتبه بديوان عام المحافظة، عددًا من أعضاء مجلس النواب عن دوائر المحافظة، وذلك في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، حيث قدم النواب التهنئة للمحافظ بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنين له التوفيق والسداد في أداء مهامه، واستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وضم وفد النواب كلاً من: النائب حسام العمدة، والنائب طه الناظر، والنائب عبد الله على مبروك، والنائب أحمد محسن مبارك، والنائبة هبة عبد العظيم، والنائبة منى عبد الله، والنائب أحمد إبراهيم الجنيدي، والنائب محمد سيد الجنيدي، حيث أعربوا عن خالص تهانيهم للمحافظ، مؤكدين دعمهم الكامل لكافة الجهود التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي ونواب البرلمان بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين.

كما شهد اللقاء تقديم التهنئة للسيد بلال حبش نائب المحافظ، بمناسبة استمرار تكليفه نائبًا لمحافظ بني سويف، مؤكدين أهمية استمرارية العمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، بما يسهم في دفع عجلة العمل التنفيذي وتحقيق مزيد من الإنجازات على أرض الواقع.

ومن جانبه، أعرب محافظ بني سويف عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به أعضاء مجلس النواب في دعم جهود التنمية، ونقل مطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدًا حرصه على تعزيز قنوات التواصل والتعاون مع نواب البرلمان، والعمل المشترك لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات، وتلبية تطلعات أبناء المحافظة في مختلف المجالات، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.


 

