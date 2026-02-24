قراء دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى

واصل كبارُ القراء ونجومُ برنامج «دولة التلاوة» إحياءَ سابعِ ليالي شهر رمضان المبارك في عددٍ من المساجد الكبرى، في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والسكينة، حيث علت أصوات التلاوة الندية في رحاب بيوت الله، وتعانقت آيات الذكر الحكيم مع قلوب المصلين في مشهد روحاني يعكس مكانة القرآن الكريم في وجدان الأمة.

قراء دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية

ففي مسجد الإمام الحسين أمَّ الشيخ طه النعماني والشيخ بلال سيف المصلين، وتشرّف المسجد بابتهالات روحانية مؤثرة للشيخ محمد عبد السلام الحسيني، أضفت على الليلة مزيدًا من الصفاء والخشوع.

وفي مسجد مصر أمَّ الشيخ محمود السيد المصلين، فيما أمَّ فضيلة الشيخ محمد سامي سليمان المصلين في مسجد عمرو بن العاص، حيث جاءت التلاوات عامرة بحسن الأداء وإتقان الترتيل.

وشهد مسجد النصر إمامة الشيخ أحمد محمد علي، فيما أمَّ الشيخ محمد ماهر المصلين بمسجد العزيز الحكيم، وأمَّ فضيلة الشيخ رضا محمد رضا المصلين بمسجد السيدة نفيسة، كما أمَّ الشيخ أحمد جمال المصلين بمسجد السيدة زينب، في ليلة ازدانت بتلاوات خاشعة وابتهالات صادقة جمعت بين عذوبة الصوت وصدق المناجاة.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن إحياء ليالي رمضان بالتلاوة الندية والابتهال الصادق يأتي في إطار رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى، وتعزيز الأجواء التعبدية في بيوت الله، وترسيخ قيم الإيمان وصفاء الروح في المجتمع، ليظلّ رمضان شهر القرآن والتزكية وبناء الإنسان.