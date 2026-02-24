قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة
بلومبيرج: استخبارات الناتو في تركيا تقلص مراقبتها لروسيا
معتمد جمال: ستة انتصارات متتالية رسالة قوية.. وحزين لخسارة الكأس
بودو غليمت يطيح بـ إنتر ميلان من دوري الأبطال تحت أعين جماهيره
إذا نسيت نية الصوم في رمضان حتى طلوع الفجر.. صيامك صحيح بشرط
السيطرة على حريق محول كهرباء في المنوفية.. والأهالي: تاني مرة يحصل
نحارب للصدارة.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على زد بالدوري
علاء عبد العال يرحل عن غزل المحلة بعد ثلاثية بيراميدز في الدوري
موعد أذان الفجر سابع أيام رمضان.. انتبه توقيت الدقائق اختلف
قرب الـ 48 .. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 25 فبراير : احترام مشاعر الحبيب
نيوكاسل يعبر قرة باغ بثلاثية مثيرة ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

قراء دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى

عبد الرحمن محمد

واصل كبارُ القراء ونجومُ برنامج «دولة التلاوة» إحياءَ سابعِ ليالي شهر رمضان المبارك في عددٍ من المساجد الكبرى، في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والسكينة، حيث علت أصوات التلاوة الندية في رحاب بيوت الله، وتعانقت آيات الذكر الحكيم مع قلوب المصلين في مشهد روحاني يعكس مكانة القرآن الكريم في وجدان الأمة.

قراء دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية

ففي مسجد الإمام الحسين أمَّ الشيخ طه النعماني والشيخ بلال سيف المصلين، وتشرّف المسجد بابتهالات روحانية مؤثرة للشيخ محمد عبد السلام الحسيني، أضفت على الليلة مزيدًا من الصفاء والخشوع.

وفي مسجد مصر أمَّ الشيخ محمود السيد المصلين، فيما أمَّ فضيلة الشيخ محمد سامي سليمان المصلين في مسجد عمرو بن العاص، حيث جاءت التلاوات عامرة بحسن الأداء وإتقان الترتيل.

وشهد مسجد النصر إمامة الشيخ أحمد محمد علي، فيما أمَّ الشيخ محمد ماهر المصلين بمسجد العزيز الحكيم، وأمَّ فضيلة الشيخ رضا محمد رضا المصلين بمسجد السيدة نفيسة، كما أمَّ الشيخ أحمد جمال المصلين بمسجد السيدة زينب، في ليلة ازدانت بتلاوات خاشعة وابتهالات صادقة جمعت بين عذوبة الصوت وصدق المناجاة.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن إحياء ليالي رمضان بالتلاوة الندية والابتهال الصادق يأتي في إطار رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى، وتعزيز الأجواء التعبدية في بيوت الله، وترسيخ قيم الإيمان وصفاء الروح في المجتمع، ليظلّ رمضان شهر القرآن والتزكية وبناء الإنسان.

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

النجم ياسر جلال

أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»

الفنانة بشرى

بشرى: نظرة المجتمع مش بتفرق معايا بعد الطلاق محدش بيحطلي أكلي في الثلاجة

الفنانة بشرى

بشرى: حبيت خالد حميدة وأكتر جوازة بقلبي.. انفصالنا ليس نتيجة خلافات

الفنانة بشرى

بشرى: بيتي مستقر من غير رجل.. ووالد أولادي شخص محترم

بالصور

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

