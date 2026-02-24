قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط
بيزيرا يتقدم للزمالك بهدف أول في شباك زد
أحمد موسى : النائب محمد أبو العينين صاحب فكرة برنامج نورانيات قرآنية
فرنسا : استقالة مدير متحف اللوفر عقب عملية سرقة مجوهرات في شهر أكتوبر
ديني

وزير الأوقاف ينعى العلامة الفقيه الدكتور محمد حسن هيتو

أحمد سعيد

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، العلامة الفقيه الدكتور محمد حسن هيتو، أستاذ الفقه المقارن، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد مسيرة علمية حافلة بالعطاء، كرّسها في خدمة العلوم الشرعية، وإثراء مجال أصول الفقه والدراسات الإسلامية ببحوثٍ رصينة وإسهاماتٍ علميةٍ متميزة. 

وزير الأوقاف ينعى العلامة الفقيه الدكتور محمد حسن هيتو

كان الفقيد مثالًا للعالم الأزهري المتبحر، على طراز الأقدمين في علمه الواسع وفقهه، وقد أفنى عمره في البحث والتدريس، وخرّج أجيالًا من طلاب العلم، وترك أثرًا علميًّا وإنسانيًّا طيبًا في نفوس تلاميذه ومحبيه، بما عُرف عنه من إخلاصٍ للعلم، وتفانٍ في خدمة الشريعة الإسلامية. 

وإذ يتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة وتلاميذه ومحبيه، فإنه يسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن علمه وعمله خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف وزير الأوقاف ينعى العلامة الفقيه الدكتور محمد حسن هيتو الدكتور محمد حسن هيتو العلامة الفقيه الدكتور محمد حسن هيتو

صداع الصيام
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
فول بالبشاميل
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
