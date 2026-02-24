وزير الأوقاف ينعى العلامة الفقيه الدكتور محمد حسن هيتو

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، العلامة الفقيه الدكتور محمد حسن هيتو، أستاذ الفقه المقارن، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد مسيرة علمية حافلة بالعطاء، كرّسها في خدمة العلوم الشرعية، وإثراء مجال أصول الفقه والدراسات الإسلامية ببحوثٍ رصينة وإسهاماتٍ علميةٍ متميزة.

كان الفقيد مثالًا للعالم الأزهري المتبحر، على طراز الأقدمين في علمه الواسع وفقهه، وقد أفنى عمره في البحث والتدريس، وخرّج أجيالًا من طلاب العلم، وترك أثرًا علميًّا وإنسانيًّا طيبًا في نفوس تلاميذه ومحبيه، بما عُرف عنه من إخلاصٍ للعلم، وتفانٍ في خدمة الشريعة الإسلامية.

وإذ يتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة وتلاميذه ومحبيه، فإنه يسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن علمه وعمله خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.