انتشال جثمان صيدلي من ترعة بسوهاج بعد رحلة بحث 72 ساعة

الزمالك راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة
بلومبيرج: استخبارات الناتو في تركيا تقلص مراقبتها لروسيا
معتمد جمال: ستة انتصارات متتالية رسالة قوية.. وحزين لخسارة الكأس
بودو غليمت يطيح بـ إنتر ميلان من دوري الأبطال تحت أعين جماهيره
إذا نسيت نية الصوم في رمضان حتى طلوع الفجر.. صيامك صحيح بشرط
السيطرة على حريق محول كهرباء في المنوفية.. والأهالي: تاني مرة يحصل
نحارب للصدارة.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على زد بالدوري
علاء عبد العال يرحل عن غزل المحلة بعد ثلاثية بيراميدز في الدوري
موعد أذان الفجر سابع أيام رمضان.. انتبه توقيت الدقائق اختلف
قرب الـ 48 .. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 25 فبراير : احترام مشاعر الحبيب
نيوكاسل يعبر قرة باغ بثلاثية مثيرة ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

انتشال جثمان صيدي من ترعة بسوهاج بعد رحلة بحث 72 ساعة

سوهاج _ أنغام الجنايني

خيمت حالة من الحزن العميق على أهالي محافظة سوهاج، عقب العثور على جثمان صيدلي شاب داخل إحدى الترع بدائرة مركز ساقلتة، بعد ثلاثة أيام كاملة من اختفائه في ظروف مأساوية؛ إثر حادث سير مفاجئ.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما اختفى الدكتور بيشوي ث، البالغ من العمر 38 عامًا، أثناء قيادته سيارته على طريق السلاموني بدائرة قرية سفلاق، حيث تشير التحريات الأولية إلى أنه فقد السيطرة على عجلة القيادة بشكل مفاجئ؛ ما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها في الترعة المجاورة للطريق.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وبدأت عمليات بحث موسعة في المياه، استمرت على مدار ثلاثة أيام متواصلة، وسط صعوبات كبيرة بسبب عمق الترعة وشدة التيار وغياب أي مؤشرات واضحة عن الجثمان.

وشهد محيط الحادث تواجدًا مكثفًا من الأهالي وأقارب المفقود، الذين شاركوا في أعمال البحث والدعم، في مشهد إنساني مؤثر عكس حالة القلق والترقب التي سيطرت على الجميع، أملاً في العثور عليه حيًا.

وبعد جهود مضنية وتمشيط دقيق لمجرى المياه، تمكنت فرق الإنقاذ النهري أخيرًا من العثور على الجثمان داخل الترعة، حيث تم انتشاله ونقله إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت المعاينة المبدئية أن الوفاة ناتجة عن حادث عرضي نتيجة الغرق، دون وجود شبهة جنائية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتظار تقرير الطب الشرعي لتحديد السبب النهائي للوفاة بشكل دقيق.

وسادت حالة من الصدمة والحزن بين أهالي القرية والقرى المجاورة، حيث كان الفقيد يتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة بين الجميع، وعُرف بتفانيه في عمله ومساعدته للمرضى، ما جعل خبر وفاته كالصاعقة على محبيه.

